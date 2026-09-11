Comprar por 30 euros y ahorrar 20: así son los nuevos Bonos Comercio de Alcàsser

Comprar por 30 euros y beneficiarse de un descuento de 20. Ese es el principal atractivo de la nueva campaña de Bonos Comercio de Alcàsser, con la que el ayuntamiento pretende incentivar el consumo en los establecimientos del municipio y, al mismo tiempo, aliviar el gasto de las familias.

El consistorio pondrá en circulación 2.500 bonos, cada uno con un valor de 20 euros de descuento, lo que supone una inversión municipal de 50.000 euros. Los títulos podrán adquirirse y utilizarse entre el 14 y el 27 de septiembre, aunque la campaña podría finalizar antes si se agotan todas las unidades disponibles.

El funcionamiento

El funcionamiento plantea un incentivo especialmente directo para los consumidores: el bono podrá aplicarse a compras de al menos 30 euros realizadas en los establecimientos adheridos. De esta forma, en una operación por el importe mínimo exigido, el consumidor obtendrá una rebaja de 20 euros.

Compras en el mercado. / A. A.

La iniciativa no queda limitada exclusivamente a las tiendas. El Ayuntamiento incluye entre los destinatarios de la campaña al comercio, la restauración y los servicios de proximidad, con la intención de que una mayor parte del gasto de los vecinos permanezca dentro del propio municipio.

50.000 euros para movilizar las compras locales

El alcalde de Alcàsser, Alberto Primo Llácer, enmarca la campaña en las políticas municipales dirigidas a apoyar simultáneamente a las familias y al pequeño tejido económico. Según Primo, los bonos ofrecen a las familias «una nueva oportunidad» para aprovechar sus compras cotidianas mientras se consigue que ese gasto «se quede en nuestro municipio y repercuta directamente en nuestros comercios y servicios».

El alcalde defiende que la actuación persigue así un doble objetivo: facilitar el ahorro de los consumidores y fortalecer la economía local.

El impacto potencial de la campaña será especialmente relevante para los establecimientos adheridos, ya que los 50.000 euros aportados directamente por el Ayuntamiento en descuentos se sumarán al desembolso que realicen los propios consumidores para alcanzar el importe mínimo de cada compra.

Del 14 al 27 de septiembre

La concejala de Promoción Económica, Empleo y Juventud, María Furió, ha animado a los vecinos a registrarse y solicitar uno de los 2.500 bonos disponibles. La responsable municipal destaca que el objetivo es ofrecer un incentivo para que los consumidores elijan los establecimientos de Alcàsser tanto para realizar sus compras como para consumir en la hostelería o contratar servicios de proximidad.

La campaña arrancará el lunes 14 de septiembre y concluirá el día 27, siempre que los bonos no se hayan agotado previamente.

Con esta nueva edición, Alcàsser vuelve a recurrir a los bonos de consumo como herramienta para canalizar capacidad de compra hacia el pequeño comercio, ofreciendo en paralelo un descuento directo a la ciudadanía.