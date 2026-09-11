El Festival Som Paiporta 2026 celebra su gran cita con la música, la cultura y la solidaridad los días 18 y 19 de septiembre

Paiporta se prepara para acoger una nueva edición del Festival Som Paiporta, un movimiento cultural, musical y solidario que nace "del pueblo, desde el pueblo y para el pueblo". El evento tendrá lugar los próximos 18 y 19 de septiembre en el Nuevo Recinto Ferial (situado junto a la estación de metro), consolidándose como una cita de referencia en l’Horta Sud.

Con un horario de 18:00 a 02:30 horas y un formato abierto, accesible y pensado para todos los públicos —sin necesidad de pulseras ni entradas de pago para acceder al recinto—, el festival combina la celebración de la identidad local con una variada oferta de ocio y concienciación ciudadana.

Música en directo y ambiente festivo

La programación arrancará con fuerza el viernes 18 a partir de las 18:00 horas con una jornada centrada íntegramente en sesiones de DJs, contando con las actuaciones de DJ Trueno, DJ Miguelín, DJ Fran, Rafa F, Mónica X, Fran Subias y Juan Carlos Rucián.

El sábado 19 la música continuará desde las 18:00 horas con una variada mezcla de directos y sesiones, destacando la esperada actuación de Bajoqueta Rock, además de Alia Samblás Live, Simply 80s Live, la charanga La Nostra y los DJs Lilix, Greg Esbar, Kiko y Barreales. El recinto también contará con una zona de food trucks y puestos de mercado medieval.

Un espacio para las familias y la divulgación

Más allá de la música, la jornada del sábado de 12:00 a 14:00 h estará enfocada en la participación familiar a través de talleres y demostraciones prácticas de gran interés social:

Exhibición K-9 Cames : Demostraciones en directo de perros de rescate, mostrando su adiestramiento y técnicas de localización.

: Demostraciones en directo de perros de rescate, mostrando su adiestramiento y técnicas de localización. Taller Sanitario de Emergencia: Impartido por la Asociación Sanitaria Valenciana para aprender pautas de actuación y técnicas de reanimación (RCP).

Impartido por la Asociación Sanitaria Valenciana para aprender pautas de actuación y técnicas de reanimación (RCP). Taller de Prevención de Incendios y Emergencias: Organizado junto a Protección Civil Paiporta y Diacelgas, enfocado a cómo actuar ante pequeños incidentes cotidianos.

Solidaridad con los servicios de emergencia

El festival mantiene por bandera su carácter solidario. En esta edición, el 20% de lo recaudado por la organización se destinará directamente a Protección Civil Paiporta en forma de material y equipamiento real, reforzando así el apoyo a quienes velan por la seguridad de la ciudadanía. Asimismo, el evento cuenta con la colaboración de entidades del entorno como EmtreEduca, Fundació L’Horta Sud y Love Cats.

Desde la organización se invita a vecinos, visitantes y amantes de la música a sumarse a este latido colectivo que busca reforzar el tejido asociativo.