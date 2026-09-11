Un juez condena al Ayuntamiento de Torrent por impedir el debate sobre la cuestión de confianza de la alcaldesa Folgado

Una sentencia ha condenado al Ayuntamiento de Torrent, gobernado por PP-VOX, por vulnerar el derecho fundamental a la participación política del grupo municipal del PSPV-PSOE al impedir que se debatiera en el pleno de enero de 2026 una moción en la que los socialistas instaban a la alcaldesa popular, Amparo Folgado, a plantear una cuestión de confianza vinculada a la aprobación del presupuesto municipal. Con esta estrategia política, el PSPV pretendía evidenciar que Folgado se había quedado en minoría con 12 concejales, los mismos que la oposición, tras la salida del ejecutivo local del portavoz de Vox, Guillermo Alonso del Real.

El fallo de la sección número 3 del tribunal de lo contencioso-administrativo de València, dictado por el magistrado José Luis Fenollós y al que ha tenido acceso Levante-EMV, estima íntegramente el recurso presentado por el portavoz del PSPV y ahora candidato a la alcaldía, Andrés Campos, el edil Eduardo Gómez y el Grupo Municipal PSPV-PSOE y concluye que la negativa a incorporar la iniciativa al orden del día del pleno del 8 de enero de 2026 vulneró el derecho recogido en el artículo 23.2 de la Constitución, que regula la participación política de los representantes elegidos por los ciudadanos, ya sean parlamentarios o regidores.

Incluir la moción del PSPV en el primer pleno tras la sentencia

El fallo no solo reconoce esa vulneración del derecho fundamental, sino que también obliga al Ayuntamiento, en este caso a quien lo preside, a incluir los puntos de la moción de la oposición PSPV-Compromís que fueron indebidamente excluidos en el primer pleno ordinario que se celebre tras la sentencia. Asimismo le impone el pago de las costas procesales. La resolución todavía puede ser recurrida en apelación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

La moción que presentaron los grupos de la oposición PSPV y Compromís-Podem-EUPV pretendía instar a la alcaldesa a que se sometiera a una cuestión de confianza y vinculara la aprobación de los presupuestos de 2026 a la continuación en el cargo. El gobierno de PP y Vox se ampararon en un informe de la Secretaría municipal que solicitaron para determinar si era o no procedente llevar la propuesta al pleno. El documento del alto funcionario señalaba que la propuesta "invadiría competencias exclusivas de la presidencia", porque es la alcaldesa la única que puede plantear una cuestión de confianza. Tras el rechazo de esa iniciativa, la oposición se marchó del pleno y los socialistas anunciaron que irían a los tribunales -la demanda se presentó en febrero y se formalizó en marzo- para denunciar lo que consideraban una negativa "arbitraria", que mermaba el derecho a la representación política en las instituciones públicas que los socialistas señalan que se está vulnerando en Torrent.

El juez rechaza el argumento del Secretario General, que tilda de "ambiguo"

Ahora, medio año después de presento el contencioso, la justicia da la razón a los socialistas rechazando los argumentos esgrimidos por el gobierno local en base al informe del Secretario General del Ayuntamiento acerca de las competencias para promover una cuestión de confianza. La sentencia, sin embargo, recalca que el PSPV no pretendía plantear directamente la cuestión de confianza, una facultad que corresponde a la Alcaldía, sino llevar al pleno una propuesta política para instar a Folgado a hacerlo.

Precisamente por ello, el magistrado considera que impedir que el pleno debatiera y votara esa iniciativa suponía entrar en las funciones propias del órgano representativo. El fallo llega a calificar el informe utilizado por el gobierno local de “no vinculante, equidistante, impreciso y ambiguo” y considera que la interpretación seguida por el Ayuntamiento fue "formalista" y "no cumple los criterios señalados por la doctrina constitucional".

Amplia doctrina del Tribunal Constitucional

La resolución se apoya ampliamente en la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el denominado "ius in officium" de los representantes públicos. Según recuerda, la posibilidad de presentar iniciativas, promover debates y ejercer labores de impulso y control político -tanto en las Cortes Generales, como en los parlamentos autonómicos o plenos municipales- forma parte del núcleo de las funciones de los concejales y, por tanto, de su derecho fundamental de participación política.

El juez subraya, además, que una corporación local puede debatir cuestiones mediante mociones o declaraciones políticas incluso cuando estas no tengan efectos jurídicos vinculantes. En este caso, añade la sentencia, una eventual aprobación de la propuesta socialista no habría obligado jurídicamente a Folgado a plantear la cuestión de confianza, sino que habría supuesto solamente un pronunciamiento político del pleno.

Una moción ligada al bloqueo presupuestario

La iniciativa que dio origen al litigio fue registrada por el portavoz socialista, Andrés Campos, el 18 de diciembre de 2025. La moción reclamaba en primer lugar que el gobierno local presentara de forma inmediata un proyecto de presupuesto para 2026 para su debate y votación y, en segundo término, que la alcaldesa planteara una cuestión de confianza vinculada a esas cuentas ante la falta de una mayoría suficiente.

El PSPV argumentaba que Torrent había pasado todo 2025 con el presupuesto prorrogado y presentaba esa circunstancia como una muestra de "bloqueo político". La propuesta también pretendía que el pleno declarara que continuar gobernando mediante la prórroga presupuestaria comprometía la estabilidad institucional y la capacidad de gestión municipal.

La cuestión de confianza está regulada en el artículo 197 bis de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) y puede vincularse, entre otros asuntos, a la aprobación de los presupuestos municipales. Pero únicamente puede plantearla quien ostenta la Alcaldía. De ahí que el movimiento socialista consistiera jurídicamente en instar a la alcaldesa, y no en activar directamente ese mecanismo.

De la batalla política a los tribunales

La iniciativa se produjo además en un escenario político especialmente ajustado en Torrent, donde incluso el PSPV local exploró una moción de censura, que la dirección del PSPV-PSOE a niven autonómico desautorizó. Y es que la salida de Guillermo Alonso de Vox en mayo de 2025 dejó al gobierno con 12 concejales frente a los 12 de PSPV y Compromís, situando al edil no adscrito en una posición decisiva.

La moción del PSPV, que contó con el respaldo de los dos ediles de Compromís, debía llegar al pleno del 8 de enero, pero Alcaldía decidió no incluirla en el orden del día. PSPV y Compromís abandonaron aquella sesión en protesta y, después de que no prosperara la petición de amparo formulada por los socialistas, el asunto terminó en los tribunales.

El recurso contencioso-administrativo se presentó el 4 de febrero mediante el procedimiento especial para la protección de derechos fundamentales. Siete meses después, la Justicia ha dado la razón al grupo socialista y obliga a devolver al pleno un debate que había quedado fuera del orden del día.