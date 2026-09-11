La nostalgia marca el inicio de la demolición del histórico Pont Vell de Paiporta

Los vecinos de Paiporta se han despedido este viernes del Pont Vell, una infraestructura que los ha acompañado a lo largo de casi un siglo y que, a partir de ahora, solo quedará en la memoria gráfica y el recuerdo colectivo. Los trabajos de demolición por parte del Ministerio de Transportes, que se han iniciado hoy y que se alargarán durante cerca de un mes, han marcado la jornada y muchos vecinos se han desplazado a darle el último adiós antes de que desaparezca por completo.

Su inauguración data de 1932 y a los vecinos les cuesta separarse de un trozo de su historia y de una calzada que han atravesado millones de veces para cruzar al otro lado. Además de su utilidad, en sus pilastras lucían tres murales correspondientes al certamen de arte urbano, que se pintaron en 2022 en homenaje a la mujer emprendedora y que también desaparecerán con la demolición.

Nostalgia y seguridad

Los sentimientos están encontrados entre algunos vecinos que no entienden el porqué de su demolición y otros que anteponen la seguridad de las personas, pero la nostalgia es la nota dominante. "Habría aguantado más, pero era demasiado estrecho para vehículos y peatones", comenta un vecino sentado ante las puertas del Casino, también en reconstrucción por la dana. "No verlo será extraño, pero no hay otra. Ahora que lo tiren y lo vuelvan a hacer", añade con resignación. Manuel explica que aquí "estamos como en Budapest, separados por el barranco, a una parte Buda y a la otra Pest".

Los trabajos han despertado la máxima expectación y numerosos vecinos se han acercado a la zona solamente para comprobar con sus propios ojos lo que está pasando y dejar constancia en fotografías y videos. Entre ellos, dos paiportinas que viven en la plaza. "Es nuestro puente de toda la vida, nos ha visto nacer y crecer", comentan con nostalgia, "pero si está mal, hay que tirarlo por seguridad para las personas".

Otros como Paco, son más críticos. "Este puente ha aguantado dos riadas, la del 57 y esta, podría haber aguantado mucho más", apunta con un tono de enfado, sin entender por qué se ha tomado la decisión de echarlo abajo. Virgilia también piensa igual. "Me da pena que tiren un puente que tiene cien años y que ha aguantado mucho. Ellos lo entienden y han dado las explicaciones oportunas, pero nosotros desde nuestra parte, no lo entendemos", matiza.

Ante la polémica creada entre la misma población, el consistorio organizó una jornada informativa en el mes de julio en la que se explicaron las razones por las que se debía derribar y presentar el nuevo proyecto que supondrá más seguridad frente a situaciones similares a las vividas durante la dana del 29 de octubre de 2024.