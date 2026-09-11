Ayuntamiento
Paterna duplica la oferta y las plazas de sus talleres gratuitos para adultos y mayores
El ayuntamiento abre del 14 al 23 de septiembre el plazo para inscribirse en los cursos programados, que incorporan como novedad los cursos de Alfabetización Digital, Inglés para Viajeros Mayores, Estimulación Cognitiva y Memoria Activa, Mindfulness o Bailes de Salón
El Ayuntamiento de Paterna, a través del área de Empleo, refuerza este curso su programa de Talleres para Adultos y Mayores ante la elevada demanda y la buena acogida que estas actividades registran año tras año, con una programación para 2026/27 que prácticamente duplica el número de talleres y supera el doble de plazas respecto a la edición anterior.
En concreto, la oferta municipal crece de 6 a 11 talleres totalmente gratuitos y pasa de las 195 plazas del pasado curso a las 405 de esta nueva temporada, permitiendo ampliar considerablemente la participación y dar respuesta al creciente interés de los vecinos y vecinas por este tipo de actividades.
El concejal de Empleo, Lucas Jodar, ha destacado que “la excelente acogida que tienen estos talleres cada año nos ha llevado a reforzar de manera muy importante la programación, ampliando las plazas e incorporando nuevas propuestas para que cada vez más vecinos y vecinas puedan seguir aprendiendo, mantenerse activos y compartir espacios de encuentro y convivencia”.
Novedades
Entre las principales novedades de esta temporada se encuentran los talleres de Alfabetización Digital, Inglés para Viajeros Mayores, Estimulación Cognitiva y Memoria Activa, Mindfulness y Bailes de Salón, que se suman a las actividades ya consolidadas y amplían los contenidos relacionados con las nuevas tecnologías, la autonomía personal, el bienestar emocional, la actividad física y el envejecimiento activo.
“Este crecimiento demuestra que existe una demanda real y que debemos seguir adaptando la oferta municipal a las nuevas inquietudes de nuestros adultos y mayores. Este año damos un salto importante, tanto en número de plazas como en variedad de contenidos, apostando por una programación que favorece la autonomía, el aprendizaje y el bienestar a cualquier edad”, ha subrayado Jodar.
En varios espacios
La programación se desarrollará en distintos espacios municipales. El Centro Cultural Alborgí acogerá los talleres de corte y confección y salud y bienestar, mientras que en el Centro Social Terramelar se impartirán pintura y yoga.
Por su parte, el Centro Valentín Hernáez concentrará buena parte de la oferta con bailes de salón, desarrollo personal y emocional, cocina saludable, mindfulness, inglés para viajeros mayores, estimulación cognitiva y memoria activa y alfabetización digital.
El plazo de inscripción permanecerá abierto del 14 al 23 de septiembre, y los cursos comenzarán a partir del próximo 1 de octubre. Las plazas son limitadas y se adjudicarán respetando estrictamente el orden de inscripción.
Las solicitudes podrán realizarse telemáticamente a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Paterna o de forma presencial en el SIAC, situado en la plaza Enginyer Castells, 1, en horario de 8:30 a 14:30 horas.
Con esta ampliación, el Ayuntamiento de Paterna continúa reforzando una iniciativa consolidada entre la población adulta y mayor de la ciudad, incrementando tanto los recursos como la variedad de actividades para responder a su creciente demanda y favorecer el aprendizaje permanente, la autonomía, la socialización y un envejecimiento activo y saludable.
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