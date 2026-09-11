Paterna duplica la oferta y las plazas de sus talleres gratuitos para adultos y mayores

El Ayuntamiento de Paterna, a través del área de Empleo, refuerza este curso su programa de Talleres para Adultos y Mayores ante la elevada demanda y la buena acogida que estas actividades registran año tras año, con una programación para 2026/27 que prácticamente duplica el número de talleres y supera el doble de plazas respecto a la edición anterior.

En concreto, la oferta municipal crece de 6 a 11 talleres totalmente gratuitos y pasa de las 195 plazas del pasado curso a las 405 de esta nueva temporada, permitiendo ampliar considerablemente la participación y dar respuesta al creciente interés de los vecinos y vecinas por este tipo de actividades.

El concejal de Empleo, Lucas Jodar, ha destacado que “la excelente acogida que tienen estos talleres cada año nos ha llevado a reforzar de manera muy importante la programación, ampliando las plazas e incorporando nuevas propuestas para que cada vez más vecinos y vecinas puedan seguir aprendiendo, mantenerse activos y compartir espacios de encuentro y convivencia”.

Novedades

Entre las principales novedades de esta temporada se encuentran los talleres de Alfabetización Digital, Inglés para Viajeros Mayores, Estimulación Cognitiva y Memoria Activa, Mindfulness y Bailes de Salón, que se suman a las actividades ya consolidadas y amplían los contenidos relacionados con las nuevas tecnologías, la autonomía personal, el bienestar emocional, la actividad física y el envejecimiento activo.

“Este crecimiento demuestra que existe una demanda real y que debemos seguir adaptando la oferta municipal a las nuevas inquietudes de nuestros adultos y mayores. Este año damos un salto importante, tanto en número de plazas como en variedad de contenidos, apostando por una programación que favorece la autonomía, el aprendizaje y el bienestar a cualquier edad”, ha subrayado Jodar.

En varios espacios

La programación se desarrollará en distintos espacios municipales. El Centro Cultural Alborgí acogerá los talleres de corte y confección y salud y bienestar, mientras que en el Centro Social Terramelar se impartirán pintura y yoga.

Por su parte, el Centro Valentín Hernáez concentrará buena parte de la oferta con bailes de salón, desarrollo personal y emocional, cocina saludable, mindfulness, inglés para viajeros mayores, estimulación cognitiva y memoria activa y alfabetización digital.

El plazo de inscripción permanecerá abierto del 14 al 23 de septiembre, y los cursos comenzarán a partir del próximo 1 de octubre. Las plazas son limitadas y se adjudicarán respetando estrictamente el orden de inscripción.

Las solicitudes podrán realizarse telemáticamente a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Paterna o de forma presencial en el SIAC, situado en la plaza Enginyer Castells, 1, en horario de 8:30 a 14:30 horas.

Con esta ampliación, el Ayuntamiento de Paterna continúa reforzando una iniciativa consolidada entre la población adulta y mayor de la ciudad, incrementando tanto los recursos como la variedad de actividades para responder a su creciente demanda y favorecer el aprendizaje permanente, la autonomía, la socialización y un envejecimiento activo y saludable.