El PSPV carga contra la alcaldesa Folgado tras la condena al gobierno de Torrent: «El ayuntamiento no es tu cortijo»

"Amparo Folgado tiene que entender de una vez que el Ayuntamiento de Torrent no es su cortijo. La Justicia se lo ha dicho bien claro: no puede hacer lo que le dé la gana ni con el Pleno municipal ni con la tasa de basura". Así se ha pronunciado el grupo municipal del PSPV-PSOE de Torrent, a través de su concejal Eduardo Gómez tras la sentencia del tribunal de lo contencioso-admininistrativo que ha dado la razón al PSPV de Torrent y ha condenado al consitorio, gobernado por PP-VOX, por la exclusión de una moción del orden del día del pleno de enero de 2026.

Los socialistas han endurecido sus críticas contra la alcaldesa popular Folgado, después de que la Justicia, tal como avanzó Levante-EMV, declarara vulnerado su derecho fundamental de participación política y obligara al Ayuntamiento a recuperar para el pleno la iniciativa que reclamaba un presupuesto municipal y planteaba instar a la primera edil a someterse a una cuestión de confianza.

El concejal Gómez ha situado precisamente en la actuación de Folgado la responsabilidad política del conflicto. «El Ayuntamiento de Torrent no es su cortijo», ha afirmado tras conocerse la resolución judicial -que es recurrible ante el TSJ aunque el consistorio de momento no ha decidido si recurrirá, según fuentes municipales-, para añadir que la alcaldesa «no puede hacer lo que le dé la gana con el Pleno municipal».

El fallo judicial concluye que la decisión de no incorporar la propuesta al orden del día vulneró el derecho reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución. Además, obliga al consistorio a incluir los puntos excluidos en el primer pleno ordinario que se celebre después del fallo y condena al Ayuntamiento al pago de las costas procesales.

Hay, no obstante, una precisión relevante: la sentencia no obliga a Folgado a someterse a una cuestión de confianza. Lo que reconoce es el derecho de los concejales socialistas a que su propuesta pueda ser debatida y votada. La moción solicitaba que el pleno instara a la alcaldesa a plantear ese mecanismo vinculado a la aprobación del presupuesto, una competencia que corresponde a la propia Alcaldía.

«Queríamos que el Pleno pudiera debatir y votar»

Ese es precisamente uno de los argumentos sobre los que ahora insiste el PSPV. Gómez rechaza que la oposición pretendiera activar directamente la cuestión de confianza y sostiene que el objetivo era conseguir un pronunciamiento político de la corporación representada por el pleno, con dos bloques de derecha e izquierda igualados, por lo que desempataría el edil no adscrito y ex de Voz, Guillermo Alonso del Real. «No queríamos plantear nosotros una cuestión de confianza, porque sabemos perfectamente a quién corresponde esa competencia», explica el edil. Lo que buscaban, añade, era que «el Pleno pudiera debatir y votar» una propuesta para instar a la alcaldesa a hacerlo.

La moción había sido registrada por el portavoz socialista, Andrés Campos, el 18 de diciembre de 2025. Entre sus acuerdos figuraban reclamar la presentación inmediata de un proyecto de presupuesto y pedir a la Alcaldía que, ante lo que el PSPV calificaba entonces como una situación de bloqueo y ausencia de mayorías suficientes, planteara una cuestión de confianza vinculada a esas cuentas.

La iniciativa tenía un claro trasfondo político. Torrent había atravesado 2025 con un presupuesto prorrogado y la oposición cuestionaba la capacidad del ejecutivo para articular una mayoría estable. El movimiento llegó además después de que los socialistas descartaran una moción de censura al no reunir los 13 votos necesarios. La salida de Guillermo Alonso de Vox meses antes había dejado un escenario de 12 ediles del bloque de gobierno frente a los 12 de PSPV y Compromís, con el concejal no adscrito en una posición determinante.

La polémica del pleno de enero acaba en una condena judicial

La moción debía llegar al pleno del 8 de enero de 2026, pero quedó fuera del orden del día. La decisión se sustentó entonces en un informe municipal sobre la viabilidad de la iniciativa y provocó que PSPV y Compromís abandonaran la sesión como protesta. Tras no prosperar posteriormente la petición de amparo formulada por los socialistas, el grupo acudió a la jurisdicción contencioso-administrativa alegando una vulneración de sus derechos de participación política.

El desenlace judicial ha proporcionado ahora al PSPV un nuevo argumento contra el gobierno municipal. Para Gómez, lo sucedido demuestra que PP y Vox «confunden gobernar con imponer», mientras que los socialistas atribuyen directamente a la decisión de la Alcaldía el coste económico que tendrá el procedimiento para las arcas municipales.

«Los caprichos de Amparo Folgado no los paga ella, los pagan los torrentinos y las torrentinas», sostiene Gómez. El edil incide especialmente en las costas judiciales y reprocha al ejecutivo que los vecinos tengan que asumir las consecuencias económicas de una decisión finalmente corregida por los tribunales.

Un debate que tendrá que regresar al pleno

Más allá del cruce político, el efecto inmediato del fallo devuelve al salón de plenos una cuestión que el gobierno municipal había conseguido evitar en enero. La corporación, si no hay recurso ante la instancia judical superior, tendrá que abordar los puntos de aquella moción en el primer pleno ordinario que se pueda, entre ellos la petición para que Folgado vincule la aprobación presupuestaria a una cuestión de confianza.

El PSPV pretende convertir ahora el fallo en una reivindicación del papel fiscalizador de la oposición. «El Pleno no es suyo. Y los derechos de los representantes públicos tampoco», sostiene el grupo socialista, que considera que la resolución refuerza el derecho de los grupos a presentar iniciativas de control e impulso político.

Aprovechan para recordar el

Asimismo los socialistas han aprovechado la condena judicial para arremeter contra otra decisión del gobierno local que está desatando críticas políticas y vecinales: la tasa de basuras. Gómez ha establecido además un paralelismo con otras decisiones del Gobierno municipal: “Folgado no puede hacer lo que le dé la gana con el Pleno, igual que no puede hacer lo que le dé la gana con la tasa de basura.El ‘sablazo’ de Folgado con la tasa de basura está asfixiando la economía de las familias torrentinas. El Ayuntamiento no es su cortijo y Torrent no es propiedad del PP ni de Vox”.