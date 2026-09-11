El Puig convertirá un edificio histórico en un Casal Jove por 600.000 euros

El Puig de Santa Maria rescatará del abandono un edificio histórico para convertirlo en un nuevo punto de encuentro para sus jóvenes. El Ayuntamiento ha sacado a licitación por cerca de 600.000 euros la rehabilitación del inmueble de la plaza Sant Roc, una vivienda de 1940 que presenta un avanzado estado de deterioro y que renacerá como Casal Jove, con talleres, salas de formación, informática, coworking y espacios para el ocio y la convivencia. Las empresas interesadas tienen hasta el 28 de septiembre para presentar sus ofertas.

El nuevo centro cuenta con una posición estratégica en el centro del casco urbano del municipio. La vivienda se encuentra muy degradada y las cubiertas y estructura interior ya han sufrido varios desprendimientos. Por otro lado, supone revalorizarlo históricamente, ya que la fachada contiene elementos protegidos, como la puerta doble de madera de acceso al edificio y un retablo que existe en la planta primera. Por tanto, el proyecto propone hacer una reconfiguración del espacio interior del edificio y de la fachada actual, respetando estos elementos y manteniendo la configuración volumétrica y de huecos del resto de la fachada.

La fachada principal tendrá la máxima altura permitida en planeamiento (tres plantas) y, en la parte posterior de la parcela, se deja una terraza transitable que genera espacios exteriores de relación permitiendo respetar su configuración volumétrica.

Rehabilitación del edificio

Con esta actuación, se dota de uso a una edificación en estado deficiente, mejorando y poniendo en valor el patrimonio arquitectónico del municipio. Todo ello partiendo de la premisa de mejorar el comportamiento energético y de garantizar la accesibilidad universal, para que pueda ser utilizado y disfrutado por cualquier persona con independencia de su capacidad motriz, sensorial o física.

La solución adoptada es la de ejecutar un nuevo edificio generando nuevos espacios de uso para los habitantes del municipio. Se creará un edificio para los ciudadanos, sobre todo dedicado a la población más joven del municipio. Para ello se hace una distribución del espacio interior con estancias acorde al programa requerido del nuevo uso dotacional. En cada planta se crean salas diáfanas de un uso más público y otras con un carácter más privado. Todos los espacios se organizan alrededor de un patio interior y siguen una estructura muy similar en cada planta.

Distribución

Con la nueva intervención, el edificio se configura como un elemento que cuenta con un único acceso en planta baja, el cual lleva al vestíbulo principal para atención al público que incluye la recepción que conecta con la sala polivalente, patio interior, cocina, comedor y taller deportivo.

A través del núcleo de comunicación vertical único - compuesto por ascensor y escalera de dos tramos- se puede acceder a los espacios en la primera planta compuesta por talleres, sala de formación, espacio polivalente, sala de informática y dotación de aseos.

En la planta segunda se distribuyen los espacios de coworking, sala de reuniones, almacén y la terraza posterior transitable. Se crean espacios exteriores dentro de la parcela gracias al patio central -que permite iluminar y ventilar las estancias de todas las plantas- y a la terraza dispuesta en la última planta.

Grandes proyectos

Este es uno de los grandes proyectos de la legislatura, para dotar a los jóvenes de un espacio propio, junto con el nuevo Hogar del Jubilado, para el que se rehabilitará el edificio de la Cámara Agraria, dignificando y modernizando los espacios de convivencia para las personas mayores del municipio.

El centro para personas mayores se licitó en el mes de mayo con una inversión de 967.022,34 euros y está financiado por al Pla Obert de inversiones de la Diputación de València, con una aportación municipal de 50.000 euros.