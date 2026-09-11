Reabre Port Saplaya Nord tras el cierre por contaminación microbiológica

La playa de Port Saplaya Nord ha reabierto al baño después de permanecer cerrada por contaminación microbiológica tras detectarse la presencia de enterococo intestinal en una de las muestras de agua.

La reapertura se produce después de que se realizara una nueva toma de muestras para comprobar la evolución de la calidad del agua y determinar si podía levantarse la prohibición de baño decretada por la Conselleria de Medio Ambiente.

El cierre afectó también a las playas de Peixets y la Patacona, que permanecen a la espera de los resultados que permitan determinar si pueden volver a abrirse al baño. Port Saplaya Sud, por su parte, no llegó a verse afectada por la prohibición.

La contaminación detectada fue considerada un episodio de “corta duración”. En la muestra inicial se había localizado enterococo intestinal, una bacteria que vive de forma natural en el intestino de seres humanos y animales y cuya presencia en el agua de baño se utiliza como indicador de contaminación microbiológica.

Las lluvias, uno de los posibles factores

El episodio se produjo después de las lluvias registradas esta semana, que pueden favorecer la llegada al litoral de aguas procedentes de acequias y redes de alcantarillado, un fenómeno que ya se ha relacionado con episodios anteriores de contaminación en esta zona.

No es la primera vez este verano que las playas de Alboraia se ven obligadas a cerrar temporalmente por problemas relacionados con la calidad del agua. A principios de verano ya se produjo un episodio similar, circunstancia que llevó a la Conselleria de Medio Ambiente a elegir Port Saplaya para poner en marcha un sistema pionero de vigilancia de la calidad del agua.

El proyecto utiliza un sistema de detección de bacterias basado en anticuerpos que permite obtener información de forma inmediata sobre la presencia de determinados microorganismos en el agua.