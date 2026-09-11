Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Dana Serra PerenxinaAlquiler ValenciaTráfico Valencia hoydetenidos A-3GrisónOkupas BenicalapHorario Sevilla Valencia
instagramlinkedin

Playas

Reabre Port Saplaya Nord tras el cierre por contaminación microbiológica

Peixets y la Patacona continúan cerradas a la espera de nuevos análisis

Playa cerrada en Alboraia por contaminación.

Playa cerrada en Alboraia por contaminación. / A.A.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Laura Florentino

Laura Florentino

Alboraia

La playa de Port Saplaya Nord ha reabierto al baño después de permanecer cerrada por contaminación microbiológica tras detectarse la presencia de enterococo intestinal en una de las muestras de agua.

La reapertura se produce después de que se realizara una nueva toma de muestras para comprobar la evolución de la calidad del agua y determinar si podía levantarse la prohibición de baño decretada por la Conselleria de Medio Ambiente.

El cierre afectó también a las playas de Peixets y la Patacona, que permanecen a la espera de los resultados que permitan determinar si pueden volver a abrirse al baño. Port Saplaya Sud, por su parte, no llegó a verse afectada por la prohibición.

La contaminación detectada fue considerada un episodio de “corta duración”. En la muestra inicial se había localizado enterococo intestinal, una bacteria que vive de forma natural en el intestino de seres humanos y animales y cuya presencia en el agua de baño se utiliza como indicador de contaminación microbiológica.

Las lluvias, uno de los posibles factores

El episodio se produjo después de las lluvias registradas esta semana, que pueden favorecer la llegada al litoral de aguas procedentes de acequias y redes de alcantarillado, un fenómeno que ya se ha relacionado con episodios anteriores de contaminación en esta zona.

No es la primera vez este verano que las playas de Alboraia se ven obligadas a cerrar temporalmente por problemas relacionados con la calidad del agua. A principios de verano ya se produjo un episodio similar, circunstancia que llevó a la Conselleria de Medio Ambiente a elegir Port Saplaya para poner en marcha un sistema pionero de vigilancia de la calidad del agua.

Noticias relacionadas y más

El proyecto utiliza un sistema de detección de bacterias basado en anticuerpos que permite obtener información de forma inmediata sobre la presencia de determinados microorganismos en el agua.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El proveedor de huevos de Mercadona invertirá 200 millones para suprimir las jaulas de todas sus granjas en cuatro años
  2. El cuñado de Rita Barberá justifica que cobró 3,6 millones de contratas municipales por 'anticiparse a problemas legales
  3. Desmantelado en Anna un laboratorio de drogas de diseño que surtía a Europa y Norteamérica
  4. Los padres del bebé tutelado de Oliva buscan una vivienda para 'formar un hogar' junto a su hijo
  5. El puente reconstruido tras la dana en Serra Perenxisa se anega tras las lluvias en Chiva
  6. El derrumbe de una casa catalogada de Cullera destruye parte de una antigua fábrica de hielo
  7. Muere a los 81 años Artur Heras, figura fundamental de la modernización del arte valenciano
  8. Las víctimas de la dana trasladan su 'malestar' a la UJI por tener a Pradas de profesora

Reabre Port Saplaya Nord tras el cierre por contaminación microbiológica

Reabre Port Saplaya Nord tras el cierre por contaminación microbiológica

La JCF convoca a una nueva candidata a Fallera Mayor a escasas horas de la presentación oficial por una nueva renuncia

La JCF convoca a una nueva candidata a Fallera Mayor a escasas horas de la presentación oficial por una nueva renuncia

Reprobración a Mompó en las Corts: A debate un código de buen comportamiento para erradicar el insulto político

Reprobración a Mompó en las Corts: A debate un código de buen comportamiento para erradicar el insulto político

Así aborda la prensa de Marruecos la crisis de Ceuta: desde críticas a la política "desconcertante" de España a avisos sobre la visita de Felipe VI

Así aborda la prensa de Marruecos la crisis de Ceuta: desde críticas a la política "desconcertante" de España a avisos sobre la visita de Felipe VI

El Consell declara de emergencia las obras para reparar y mejorar el tramo urbano del río Magro en Utiel

El Consell declara de emergencia las obras para reparar y mejorar el tramo urbano del río Magro en Utiel

La Diputación de Valencia apoya la I Copa de Arte Floral Artesana.

El Ayuntamiento de Elche ha acogido hoy viernes, el Ple del Consell

Museros diseña un circuito más rápido para la 7K del 19 de septiembre

Tracking Pixel Contents