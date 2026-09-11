RunCáncer vuelve a Burjassot con una marcha solidaria de cuatro kilómetros el 4 de octubre

Burjassot volverá a caminar contra el cáncer el próximo domingo 4 de octubre, fecha en la que el municipio se sumará un año más al circuito provincial RunCáncer, impulsado por la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia, para recaudar fondos destinados a la investigación oncológica. La marcha en Burjassot se organiza de la mano de la Junta Local contra el Cáncer de Burjassot y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento, a través de la concejalía de Deportes que dirige Juan Gabriel Sánchez.

La cita en Burjassot será, como en anteriores ediciones, una marcha solidaria no competitiva de 4 kilómetros, abierta a todas aquellas personas que quieran participar y colaborar con la lucha contra el cáncer. La salida tendrá lugar a las 10.00 horas desde la Plaza de Emilio Castelar, punto en el que también estará situada la llegada.

Solidaridad

La participación en RunCáncer tiene carácter solidario y la recaudación obtenida a través de los dorsales se destina íntegramente a investigación oncológica. Los dorsales solidarios pueden obtenerse en este ENLACE.

Asimismo, tanto los dorsales como las camisetas de la edición de RunCáncer 2026 podrán adquirirse en diversos establecimientos del comercio local que colabora habitualmente con la Junta Local contra el Cáncer, así como en las mesas informativas que la Junta instale en la puerta del Ayuntamiento, días antes de la cita solidaria.

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La marcha de Burjassot forma parte de RunCáncer Valencia 2026, el circuito que recorre numerosos municipios de la provincia combinando deporte, participación ciudadana y solidaridad. A través de sus carreras y marchas, la iniciativa reúne cada año a miles de personas con un objetivo común: contribuir a financiar proyectos de investigación contra el cáncer.