Sedaví avanza en la recuperación de sus parques municipales tras la dana con una inversión de 778.000 euros

Sedaví ya cuenta con tres parques municipales recuperados tras la dana que comenzarán a reabrirse paulatinamente una vez finalizadas las actuaciones necesarias y completadas las comprobaciones que garantizan su seguridad, mientras el Ayuntamiento sigue con la recuperación de estos espacios públicos con una inversión de 778.000 euros. La actuación integral de la Plaza Ausiàs March queda fuera de este paquete, con un presupuesto independiente de 1.490.568,46 euros.

Hasta el momento, el ayuntamiento ha reabierto tres de ellos: el parque de la calle Valencia (parque Adela Pla), el parque de la avenida País Valencià, junto a Lúzete, y el parque situado entre la calle Alacant y la avenida Gómez Ferrer. El parque de la Plaza del Molino reabrió tras la dana hace unos meses gracias a la colaboración de la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana.

En los tres casos, las actuaciones previstas se encuentran completamente finalizadas y los espacios cuentan ya con las correspondientes certificaciones de seguridad. La renovación y sustitución de algunos elementos de las áreas infantiles hacía necesario volver a verificar y certificar que las instalaciones cumplen las condiciones exigidas para garantizar un uso seguro por parte de los niños y niñas antes de proceder a su reapertura.

Renovación de juegos

En el parque de la calle Valencia (parque Adela Pla), los trabajos han permitido renovar las dos áreas de juegos infantiles mediante la sustitución del pavimento de caucho absorbedor de impactos, incorporar nuevos juegos biosaludables, reparar y sustituir vallados y puertas de acceso, renovar la instalación de riego, recuperar las zonas ajardinadas y renovar la fuente, entre otras actuaciones.

Por su parte, el parque de la avenida País Valencià, junto a Lúzete, ha sido objeto de una renovación integral del área infantil, con la instalación de un nuevo multijuego tipo castillo y nuevo pavimento de seguridad. También se ha actuado sobre la zona de calistenia, el skatepark, el alumbrado, los vallados, el mobiliario urbano, el sistema de riego, las zonas verdes y la fuente.

La tercera reapertura corresponde al parque situado entre la calle Alacant y la avenida Gómez Ferrer, donde se ha renovado completamente el área de juegos infantiles y el pavimento de seguridad, además de actuar sobre el alumbrado, el mobiliario urbano, el vallado perimetral y la instalación de una nueva fuente.

Otro de los parques recuperados. / A. S.

Próxima apertura

El Ayuntamiento trabaja ahora en la próxima apertura del parque de la avenida País Valencià situado frente al CEIP Vicente Pla, donde actualmente se están instalando zonas de sombra con el objetivo de mejorar el confort de las familias y de los niños y niñas que utilicen este espacio.

Desde el consistorio se insiste en que la reapertura de los parques se está realizando de manera progresiva y únicamente cuando las actuaciones están completamente finalizadas y se han superado todas las revisiones, comprobaciones y certificaciones necesarias. La prioridad es que cada espacio, especialmente aquellos destinados al público infantil, vuelva a estar disponible con todas las garantías de seguridad.

Más de 778.000 euros para las áreas infantiles

Las actuaciones de renovación de las áreas infantiles cuentan con un presupuesto de 778.604,19 euros, dentro de los fondos destinados a la recuperación del municipio gracias a la financiación directa del Gobierno de España, articulada a través del Ministerio de Política Territorial y del Ministerio para la Transición Ecológica.

En conjunto, Sedaví dispone de una inversión asignada de 41.503.530,85 euros para continuar desarrollando actuaciones vinculadas a la reconstrucción y recuperación del municipio tras la dana.

Actuación integral en la Plaza Ausiàs March

La Plaza Ausiàs March queda fuera de este proyecto de renovación de parques, ya que contará con una actuación integral específica e independiente, con un presupuesto de 1.490.568,46 euros. Este proyecto, que próximamente se hará público, permitirá abordar la transformación del conjunto del espacio de forma diferenciada, dentro del proceso general de reconstrucción del municipio.

Con las tres reaperturas ya realizadas, la próxima apertura del parque frente al CEIP Vicente Pla y el avance de las actuaciones pendientes, Sedaví continúa recuperando progresivamente sus espacios públicos y dando nuevos pasos hacia la normalidad tras la dana.