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Veinte años de 'Piratas' en los Moros y Cristianos de Quart de Poblet

La comparsa del bando cristiano celebró sus dos décadas de historia en un emotivo acto donde rindió homenaje a sus fundadores y capitanes, entre otras personas, entidades y colaboradores

El pueblo festejan mañana sábado la Gran Entrada de Moros y Cristianos; y el domingo, la Batalla del Pla de Quart, con la reconquista del castillo por parte de las huestes de la cruz

Hoy viernes, ya retumban los trabucos con el Alardo y la toma del Castillo por el bando sarraceno y la victoria de las comparsas de la Media Luna

La comparsa 'Piratas' entra al castillo en el acto previo a la Batalla del Pla de Quart.

La comparsa 'Piratas' entra al castillo en el acto previo a la Batalla del Pla de Quart. / EDUARDO RIPOLL

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José Miguel Vigara

José Miguel Vigara

Veinte años de historia en una comparsa cristiana de Quart de Poblet son muchos años, la mejor muestra de que las cosas se han hecho bien. La sola longevidad de la entidad demuestra que 'Piratas', es una entidad con raíces poderosas, raíces fraternales de amistad y camaradería que se extienden a todos los estamentos de la fiesta de los Moros y Cristianos de esta población de l'Horta Sud. La comparsa del bando cristiano celebró el pasado domingo un acto en el que se rindió homenaje a los fundadores de la entidad, a los capitanes que han representado a este colectivo en Quart de Poblet y a multitud de personas, entidades y proveedores que han hecho posible que Piratas acumule ya dos décadas de historia. A las doce de la mañana hubo un aperitivo para unos 200 invitados y a las 15 horas se sirvieron las paellas para un grupo más reducido de amigos, familiares y festeros.

Los componentes de la comparsa 'Pîratas' posaron para la foto oficial.

Los componentes de la comparsa 'Pîratas' posaron para la foto oficial. / Domingo Oliver (Comparsa Piratas)

Los fundadores de la comparsa, junto a Salva Pavón, tuvieron su merecido homenaje.

Miembros fundadores de la comparsa, junto a Salva Pavón, tuvieron su merecido homenaje. / Domingo Oliver (Comparsa Piratas)

Ramsés Sánchez tomó la palabra tras el ágape y fue llamando a los distintos homenajeados a los que se hizo entrega de un bonito detalle que han realizado dos festeras. El presidente Salvador Pavón obsequió a cada uno de los representantes de las otras comparsas de Quart, sus presidentes y presidentas, que se llevaron un recuerdo de la jornada de fraternidad. También recibieron un regalo las capitanas mora y cristiana de las fiestas de 2026, que este jueves, arrancaron con el Pregón de Fiestas en el Castillo. Las máximas representantes de la fiesta son Francisca Manrubia (del bando moro y de la comparsa Faitanar), y Tania Borobia (del bando cristiano y de la comparsa Mercenarios). En la jornada del pasado domingo, estuvo también Simón Pardo Manrubia, el Presidente de la Asociación de Moros y Cristianos de Quart de Poblet.

Las capitanas Francisco Manrubia y Tania Borobia, con Salva Pavón.

Las capitanas Francisca Manrubia y Tania Borobia, con Salva Pavón. / Domingo Oliver (Comparsa Piratas)

Uno de los momentos más emocionantes se vivió cuando los capitanes de Piratas, las personas que han desempeñado la capitanía de las Fiestas de Moros y Cristianos de Quart de Poblet, posaron con sus antagonistas del bando moro, los capitanes e integrantes de Alí Ben Bufat. Dicho de otra manera, en el turno rotatorio e histórico, cada vez que a Piratas le corresponde la capitanía cristiana, siempre coincide con Alí Ben Bufat en el bando moro. Esto ha creado unos lazos más estrechos si cabe entre ambas comparsas y entre los capitanes que desempeñaron sus cargos y coincidieron en sus reinados. En la fiesta del domingo, no estuvieron todos los capitanes y las capitanas, pero la foto no deja de ser histórica. De hecho, en las fiestas de 2027, de nuevo Piratas y Alí desempeñarán las capitanías de las fiestas.

Los capitanes de Piratas y Alí presentes en el acto, posaron para la foto.

Los capitanes de Piratas y Alí presentes en el acto, posaron para la foto. / Domingo Oliver (Comparsa Piratas)

Las fiestas de Moros y Cristianos ya están aquí

Por otro lado, las fiestas de los Moros y Cristianos de Quart ya están en marcha. Ayer jueves, desde las 20,15 horas, tuvo lugar el pregón de estos actos festivos, en el Castillo ubicado junto a la Biblioteca Municipal. Luego se celebró la Nit de Xarangues, a partir de la medianoche. Hoy viernes, desde las 20 horas, los festeros atronarán el cielo con sus trabucos. Desde el final de la calle de Padre Jesús Fernández hasta el Castillo. Entrarán los tiradores disparando al cielo y escoltando a las capitanías. Será el acto completo del Alardo, la Estafeta, la Embajada Mora y la Batalla. Una vez terminados, las tropas musulmanas tomarán el castillo de la villa.

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Los arcabuceros disparan al aire en Quart de Poblet.

Los arcabuceros disparan al aire en Quart de Poblet. / EDUARDO RIPOLL

Mañana sábado, a las 22 horas, arranca la Entrada Mora y Cristiana que reúne a miles de personas en las calles de Quart. Pasado mañana, el domingo, a las 11,30 horas, será el desfile infantil y por la tarde, desde las 19,30 horas, de nuevo retumbará la trabucada con los festeros entrando hacia el castillo. Luego tendrá lugar la Batalla del Pla de Quart, en la que hombres y mujeres se baten a espada, a las puertas del castillo, hasta que las tropas del Cid triunfan y vuelven a recuperar la villa.

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