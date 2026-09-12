Mirarse el ombligo educativo

Buscar siempre culpables de una propia mala gestión es burdo. El gobierno valenciano y, en general, todos los gobiernos del PP suelen hacerlo en un intento de calar el mensaje por goteo. En educación lo mismo: culpar de los malos resultados del Informe PISA al Gobierno de España, que, por supuesto tiene responsabilidad en los datos, y obviar que la competencia en educación la tienen las comunidades autónomas, es irresponsable y además es un engaño a la ciudadanía. Uno más de tantos que el gobierno de PP-VOX nos quiere hacer creer. El gobierno valenciano y a la cabeza su Consellera de Educación alardean de negociación y de llegar a acuerdos con los sindicatos para mejorar la educación pública. Cuando algo consiguen celebran el triunfo, pero cuando llegan las malas noticias de uno de los informes de evaluación internacional en competencias de estudiantes más prestigioso elaborado por la OCDE, entonces la culpa es de los demás.

Un informe que permite analizar también nuestro sistema educativo y orientar la política pública en materia de educación. Digo yo que algo tendrá que ver lo que hace el gobierno de Pérez Llorca en materia educativa y porque tiene tan descontento al profesorado valenciana que advierte con continuar las huelgas y movilizaciones. Las reivindicaciones que se arrastran de la huelga educativa y que demandan mayores inversiones en educación pública son archiconocidas, la bajada de ratios, mejoras salariales y condiciones laborales dignas para el profesorado, recursos suficientes para atender las necesidades del alumnado, y la derogación de la mal llamada ley de libertad educativa, volverán a salir a la calle.

Las formas de la Consellera de Educación que en agosto hace saber que en las aulas valencianas habrá una inspección policial para evitar el “adoctrinamiento” al alumnado, dice mucho de la confianza en su profesorado al que no cuida, más bien amedrenta con este tipo de medidas. Unas formas ultras que nos hacen dudar de que ya no se rinden a los postulados de VOX sino que formar parte del ADN del ala más conservadora del PP.

Ayer mismo conocíamos la noticia de que la Consellera Ortí recurrirá al Supremo para no aplicar las sentencias del TSJ que obligaban a construir y rehabilitar 15 centros educativos del plan Edificant. Como si el derecho del alumnado a estudiar en centros dignos no influyera en su rendimiento académico. ¿No influye esto en el informe PISA? Claro que influye y la competencia, en este caso, es exclusiva del gobierno de la Generalitat Valenciana.

En Xirivella, "más de lo mismo"

Y esta es la forma de actuar desde la autonomía a lo local, en Xirivella más de lo mismo. Se alarman de los datos del informe PISA pero son incapaces de reunir a la comunidad educativa en Consejo Escolar Municipal para analizar los resultados en las aulas, poner recursos del ayuntamiento para mejorar la situación y preocuparse por reducir el fracaso escolar. Si la competencia lectora está bajo mínimos la biblioteca de Xirivella debe desarrollar más programas para incentivarla, por ejemplo.

No nos sorprende nada, la educación y la cultura ha pasado a segundo plano, no hay seguimiento de necesidades en los centros, ya no existen programas educativos que complementaban la formación del alumnado, ni una palabra de aliento a los profesores que han secundado la huelga, ya no existe esa corresponsabilidad, por no hablar de mantenimiento de los centros que sigue sin ponerse en marcha. Nadie le exige a la Consellera celeridad en la construcción y remodelación de centros, claro ejemplo es el CEIP Miguel de Cervantes en el que han sido incapaces de sacar adelante una mera actualización de precios. El servilismo de PPVOX niega oportunidades al alumnado de Xirivella.