Muere Vicent March, histórico síndic de la Séquia de Xirivella y miembro del Tribunal de las Aguas durante más de 40 años

Vicent March Cervera, histórico síndic de la Séquia de Xirivella y miembro durante más de cuatro décadas del Tribunal de las Aguas de València, ha fallecido este sábado a los 87 años de edad. Su muerte supone una profunda pérdida para Xirivella, localidad a la que estuvo estrechamente vinculado y en la que también ejerció como concejal en 1974.

March dedicó buena parte de su vida a la defensa de la huerta y del patrimonio agrícola e hidráulico de Xirivella. Desde su responsabilidad al frente de la acequia, desempeñó un papel fundamental para garantizar su continuidad y correcto funcionamiento, dentro del tradicional sistema de riego de la Vega de Valencia.

El Ayuntamiento de Xirivella va a decretar mañana domingo un día de luto oficial, según ha podido confirmar Levante-EMV, como señal de duelo por la pérdida de hombre cuya figura "representaba a una generación entera de labradores que han trabajado de sol a sol por la huerta y el bienestar del municipio"

Una vida dedicada a Xirivella

La alcaldesa de Xirivella, Paqui Bartual, ha lamentado profundamente su fallecimiento y ha recordado a March como "una persona a la que he querido muchísimo". Según ha expresado, su recuerdo "estará para siempre en nuestro pueblo y, de una forma muy especial, en mi corazón". "Gracias por querer tanto a Xirivella y por todo el afecto que me regalaste", ha señalado Bartual, quien también preside la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP).

El Ayuntamiento quiso reconocer en vida la trayectoria de March. El pasado mes de noviembre, el consistorio aprobó por unanimidad su nombramiento como Hijo Predilecto de Xirivella, una distinción destinada a dejar "constancia institucional de lo que representa su figura: un legado humano, patrimonial y cultural de valor incalculable".

La alcaldesa, Paqui Bartual, junto a Vicent March durante el nombramiento como Hijo Predilecto de Xirivella, el pasado mes de noviembre. / A. X.

El reconocimiento ponía en valor no solo su trayectoria en defensa del patrimonio hidrológico y agrícola del municipio, sino también "una vida entera dedicada al servicio público, la transmisión de valores y la preservación de nuestras raíces", según destacó entonces el consistorio.

Más de 40 años en el Tribunal de las Aguas

Su trayectoria estuvo estrechamente ligada al Tribunal de las Aguas, una institución histórica vinculada a la gestión del agua de riego en la huerta valenciana. Durante más de cuarenta años, March representó a Xirivella como miembro de este tribunal, donde entre sus responsabilidades se encontraban la gestión de los turnos de riego, la resolución de conflictos entre regantes, el mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas y la representación de la localidad en una institución de reconocimiento internacional.

Su compromiso con la huerta y las tradiciones agrícolas quedó reflejado también en el homenaje institucional que Xirivella le dedicó el 29 de julio de 2025. El acto contó con la presencia de miembros del Tribunal de las Aguas y sirvió para reconocer públicamente una trayectoria vinculada durante décadas al campo, al agua y a las raíces del municipio.

Durante aquel homenaje, la alcaldesa anunció además la instalación de un símbolo permanente dedicado a su legado: una cebera que ya luce en la rotonda del acceso oeste de Xirivella como homenaje al mundo agrícola y a las raíces que representaba Vicent March.

Una trayectoria vinculada a la vida del municipio

Además de su labor como síndic y miembro del Tribunal de las Aguas, March tuvo una amplia vinculación con la vida social y política de Xirivella. Fue concejal del Ayuntamiento en 1974, clavario de la Mare de Déu de la Salut, miembro de la Penya Taurina y comerciante de cebollas.

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Con su fallecimiento desaparece una figura estrechamente ligada a la historia reciente de Xirivella y a la conservación de unas tradiciones agrícolas e hidráulicas transmitidas durante generaciones. Su legado permanece tanto en la institución que representó durante décadas como en la memoria de un municipio al que dedicó buena parte de su vida.