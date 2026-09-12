Un nuevo accidente vuelve a poner el foco sobre la rotonda pendiente del camino Real de Museros

La solución para mejorar la seguridad del camino Real o azagador de Sagunt a Moncada, en Museros, continúa sin avances seis meses después de que el ayuntamiento se reuniera con la Generalitat y la Diputación de Valencia para abordar la elevada siniestrialidad de esta vía. El consistorio sigue a la espera de una respuesta de la Conselleria de Medio Ambiente e Infraestructuras que permita avanzar en los trámites necesarios para actuar sobre este camino pecuario.

La alcaldesa de Museros, Cristina Civera, explica en declaraciones a Levante-EMV que el proyecto permanece actualmente en el mismo punto que en marzo. Según ha trasladado la Conselleria al consistorio, la falta de personal estaría ralentizando la tramitación de los deslindes necesarios para poder intervenir sobre este tipo de vías.

"Están en el mismo punto porque según nos informaron desde Conselleria, solo hay dos personas para todos los kilómetros que tiene la Comunitat Valenciana", señalaba Civera. La primera edil explica que el ayuntamiento ya ha trasladado a la administración autonómica las necesidades detectadas en el municipios para que pueda emitirse la autorización correspondiente.

"Nuestro técnico ya pasó las necesidades que teníamos para que nos dieran esa autorización de deslindes y poder ejecutar", apunta la alcaldesa, que lamenta que, por el momento, el consistorio no haya recibido ninguna respuesta.

Los bomberos trabajan en la excarcelación de uno de los heridos. / CPB

Un nuevo accidente vuelve a poner el foco sobre la carretera

La situación cobra especial relevancia después del accidente registrado el pasado 20 de agosto en Museros, cuando dos vehículos colisionaron en la partida San Onofre y cinco personas resultaron heridas.

Los bomberos tuvieron que excarcelar a una de las víctimas, que había quedado atrapada en uno de los vehículos. Los servicios sanitarios atendieron a cuatro mujeres de entre 30 y 86 años, trasladadas al Hospital Arnau de Vilanova por contusiones, y a un hombre de 35 años, que fue evacuado al Hospital Clínico por policontusiones.

El accidente ha vuelto a poner sobre la mesa la preocupación municipal por la seguridad de una vía que, pese a estar catalogada como camino agrícola, soporta diariamente un volumen elevado de tráfico.

La alcaldesa recuerda precisamente este siniestro para reivindicar que la actuación no quede paralizada. "Evidentemente seguiremos insistiendo. Hace 15 días hubo un accidente muy grave donde se vieron implicadas cuatro vecinas de Museros y es una carretera con mucho peligro", afirma Civera.

Cientos de vehículos cada hora

El consistorio ya puso de manifiesto en marzo la contradicción existente entre la consideración administrativa del camino Real y su uso actual. Aunque se trata de una vía pecuaria destinada al tránsito agrícola, el vial registra un tráfico muy superior al que correspondería a este tipo de infraestructura.

Según un estudio municipal, por el camino Real circulan una media de 290 vehículos cada hora, de los cuales 241 superan la velocidad permitida. El elevado tráfico, unido al estado del firme y al uso habitual de la vía por vehículos, ha generado preocupación por la seguridad y ha estado detrás de varias reclamaciones municipales.

En la reunión celebrada el pasado 2 de marzo con la Generalitat y la Diputación, Museros planteó como principal solución la construcción de una rotonda en el cruce del Camino Real con el azagador de Llíria, con el objetivo de ordenar el tráfico y reducir el riesgo de accidentes.

"Insistiremos hasta que sea una realidad"

Civera asegura a este diario que mantienen la presión sobre las administraciones competentes y no da por aparcado el proyecto pese a la falta de avances.

"Insistiremos hasta que sea una realidad esa rotonda", recalca la alcaldesa, que considera que la sucesión de accidentes demuestra la necesidad de actuar sobre el vial.

Mientras tanto, el Camino Real continúa soportando un tráfico intenso pese a su condición de vía pecuaria y el ayuntamiento advierte de que la falta de una solución estructural mantiene un punto de riesgo para los conductores que utilizan diariamente esta carretera.