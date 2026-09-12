Las tradiciones de l'Albufera cobran vida este domingo en un municipio de l'Horta Sud

El Port de Catarroja se convertirá este domingo en una ventana abierta a las tradiciones que durante generaciones han marcado la relación de esta localidad de l'Horta Sud con la Albufera. En el marco de las fiestas patronales, el municipio recupera una jornada dedicada a poner en valor los usos y costumbres vinculados al lago, con la vela latina y la pesca artesanal como grandes protagonistas.

La jornada permitirá acercar a vecinos y visitantes a una parte del patrimonio cultural del Parque Natural que continúa vivo gracias a la memoria colectiva y al trabajo de los colectivos que mantienen su vínculo con el lago. No en vano, la vela latina y la pesca artesanal de la Albufera están declaradas Bien de Interés Cultural (BIC).

Navegación con vela latina

Entre las actividades programadas destaca la exhibición de vela latina, que podrá disfrutarse desde el propio Port y desde las barcas que se adentrarán en el lago para disfrutar del bucólico paisaje de las embarcaciones navegando a la antigua usanza, con el único impulso de la fuerza del viento.

El concurso contará con cuatro categorías y diferentes trofeos, además del Trofeo Especial de la Comunitat de Peixcadors de Catarroja, uno de los reconocimientos destacados de esta jornada dedicada a las tradiciones pesqueras y marineras asociadas al lago. Esta actividad, que organiza la Comunitat de Peixcadors con la Concejalía de Deportes y la participación del Club de Vela Llatina, está a punto de cumplir su medio siglo de historia, y se enmarca dentro del calendario de la Federación Cultural Valenciana.

Desde el Club de Vela Llatina Els Peixcadors señalan que se espera la asistencia de cerca de 35 barcas, por lo que será toda una experiencia presenciar la regata. Esta entidad se creó en 2006 y cuenta con su propia escuela en el Port donde, desde 2014, han formado a cientos de barqueros en este arte de navegar autóctona del lago.

"Hay de todo, gente que viene por tradición familiar y otros por ampliar sus conocimientos", explica el presidente del club, Pepe Morellà. En cuanto al perfil de los alumnos es muy variado, desde personas de más de 60 años hasta jóvenes de menos de 20, y de zonas como la comarca de la Ribera o de municipios como Benicarló.

Morellà augura una buena jornada con unas condiciones meteorológicas idóneas para la navegación de las barcas de vela latina con un viento moderado, que facilitará el manejo y permitirá disfrutar de esta exhibición en todo su esplendor.

Barquet a perxa

Junto a esta exhibición, el Port también acoge la jornada del domingo el ya tradicional Concurso de Barquet a perxa. Este acto está organizado cada año por la comisión fallera La Rambleta, reúne a experimentados barqueros y a otros no tanto. La pericia gana en esta otra forma de navegar en las aguas poco profundas, con una pértiga de cerca de tres metros que se clava en el fondo para hacer avanzar la embarcación.

El Ayuntamiento de Catarroja también ha preparado una parte más festiva para los asistentes, dentro de la programación festiva, con el reparto de bocadillos y bebida hasta agotar existencias, y este año se habilitará una carpa con mesas y sillas para facilitar que el público pueda disfrutar de la jornada.

Además, con la entrega del bocadillo se proporcionarán los tickets para realizar la salida en barca por la Albufera, una oportunidad para contemplar desde el agua la exhibición de Vela Latina y descubrir el entorno desde una perspectiva ligada a la propia historia de Catarroja.

Así, el Port de Catarroja volverá a ser este domingo un punto de encuentro entre fiesta, patrimonio y tradición, reivindicando una forma de vida estrechamente ligada a la Albufera que sigue formando parte de la identidad del municipio.