Carolina Benavent Mora recoge el testigo de tres generaciones de músicos y se convierte en la nueva Musa de la Música de Torrent

La música y la emoción fueron protagonistas este pasado sábado en la sede social de la Unió Musical de Torrent, donde la entidad presentó a Carolina Benavent Mora como nueva Musa de la Música para el ejercicio 2026/2027. Un nombramiento especialmente significativo por la estrecha vinculación de su familia con la historia de la entidad, ya que Carolina recoge el testigo de tres generaciones de músicos.

Su abuelo Ricardo “el confesor” es miembro fundador de la Unió Musical de Torrent y ha dedicado toda su vida a la música tocando el trombón. Su madre, Conchín, también forma parte de la familia de músicos de la entidad y toca saxo alto, al igual que su hermano Elías que toca percusión. Una saga familiar que ahora suma a Carolina como máxima representante de la Unió Musical.

Durante su intervención, Carolina aseguró sentirse «muy orgullosa» de poder representar a su banda y señaló que este nombramiento supone uno de los mayores honores que puede dedicar a su abuelo Ricardo, presente en el acto, después de toda una vida de esfuerzo y entrega a la Unió Musical de Torrent. Sus palabras dedicadas a él protagonizaron uno de los momentos más emotivos de la mañana y consiguieron emocionar a los asistentes.

Amparo Folgado se dirige a la Musa de la Música durante el acto. / A.T.

Carolina toma el relevo de Carla Gallego Ibáñez, Musa de la Música durante el ejercicio 2025/2026, y afronta ahora un año repleto de actos y acontecimientos en los que ejercerá como embajadora de la Unió Musical y de la tradición musical de Torrent.

La vuelta de las damas

El nombramiento incorpora además una importante novedad, la recuperación de la figura de las damas de la Musa de la Música, que vuelve a estar presente después de unos años. Carolina estará acompañada durante su reinado por Ana Isabel Puig Gallego y Gràcia Marcote Tormo, que compartirán con ella esta representación de la entidad.

Al acto asistió la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, acompañada por el presidente de la Unió, Pepe Plaza, miembros del equipo de gobierno, entre ellos la concejala de Igualdad, Amparo Chust; el concejal de Servicios Sociales, Arturo García; y la concejala de Comercio, Sandra Fas, así como otros miembros de la corporación municipal.

Folgado quiso felicitar públicamente a la nueva Musa y a su familia, destacando el significado especial que tiene su nombramiento. «Carolina representa el presente y el futuro de una Unió Musical que forma parte de la historia de Torrent, pero también representa una historia familiar de amor por la música que se ha transmitido durante tres generaciones», afirmó la alcaldesa.

«Quiero felicitar de corazón a Carolina, a su familia y a sus damas. Estoy segura de que será una magnífica Musa y una gran representante de nuestra Unió Musical y de Torrent. Y es especialmente bonito que pueda vivir este año tan importante junto a su familia y, especialmente, junto a su abuelo Ricardo “el confesor”, que ha dedicado toda una vida a esta entidad musical», añadió Folgado.

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La nueva Musa tendrá su gran cita el próximo domingo 27 de septiembre, con la celebración de su exaltación en el Auditori de Torrent, donde Carolina será proclamada oficialmente como Musa de la Música de la Unió Musical de Torrent 2026/2027.