La Casa de la Dona de Paterna refuerza la prevención frente a la violencia de género

El Ayuntamiento de Paterna, a través de la Casa de la Dona, desarrolla durante este mes de septiembre una completa programación de actividades gratuitas dirigida a seguir avanzando en la prevención de la violencia de género, el empoderamiento de las mujeres y la sensibilización de la ciudadanía.

La teniente alcalde de Garantía Social, Tradiciones, Cultura y Patrimonio, Isabel Segura, ha destacado que “desde el ayuntamiento seguimos trabajando para que la Casa de la Dona sea un espacio de referencia para las mujeres de Paterna, no solo en la atención y el acompañamiento, sino también en la prevención, la formación y el fortalecimiento de su autonomía y autoestima”.

Entre las propuestas programadas se encuentra el taller de prevención de la violencia de género a través de los Talleres de memoria, que se desarrolla en diferentes turnos y que acumula varias ediciones ya debido a la gran acogida que siempre tiene, así como el Taller de empoderamiento y autoestima con arteterapia, previsto para los días 14, 15, 21, 22, 28 y 29 de septiembre.

La programación incluye también la exposición de pintura “Mujeres creativas”, de Begoña Martínez y Mª José Mínguez, que podrá visitarse en la Casa de la Dona del 15 de septiembre al 15 de octubre.

Asimismo, el miércoles, 16 de septiembre se impartirá el Taller sobre derechos de las víctimas de violencia de género, a cargo de Lorena del Hierro, asesora jurídica de los Servicios Sociales de Paterna, mientras que el miércoles 30 tendrá lugar un taller sobre violencia digital ejercida sobre la mujer y las y los menores, impartido por Arturo Marcos, psicólogo del SASEM, y Marta Moreno, asesora jurídica de los Servicios Sociales municipales.

En este sentido, Segura ha subrayado que “la prevención debe evolucionar al mismo ritmo que lo hacen las nuevas formas de violencia, especialmente en el ámbito digital. Por eso, es fundamental ofrecer herramientas que permitan reconocer estas situaciones, saber cómo actuar ante ellas y educar desde edades tempranas en relaciones basadas en el respeto y la igualdad”.

Además, el 23 de septiembre, la Casa de la Dona se sumará a la conmemoración del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, reforzando el compromiso municipal con la sensibilización y la lucha contra todas las formas de violencia y explotación.

Por otra parte, el martes 29 de septiembre, la Unidad de Igualdad participará en el III Encuentro de Salud Comunitaria, bajo el lema “Salud comunitaria, sumando participación”, que se celebrará de 10:00 a 13:00 horas en la calle Mayor.

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“Queremos seguir construyendo una Paterna en la que las mujeres se sientan acompañadas, informadas y protegidas, pero también fuertes y capaces de desarrollar plenamente sus proyectos de vida. La igualdad se construye cada día, y para avanzar en ella son esenciales la educación, la prevención y la implicación de toda la sociedad”, ha concluido Segura.