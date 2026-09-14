Un incendio de vegetación moviliza a los servicios de emergencia en el barranco del Carraixet

Un incendio de vegetación ha sido declarado este mediodía, a las 12:42 horas, en el barranco del Carraixet.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado de inmediato los recursos de emergencia para frenar el avance de las llamas. En las labores de extinción han participado activamente una dotación de bomberos del Consorcio provincial y una unidad de bomberos forestales de la Generalitat Valenciana (GVA).

Los efectivos han trabajado sobre el terreno para controlar el perímetro y evitar que el fuego pueda afectar a más superficie de vegetación. Por el momento se desconocen las causas que han originado el incendio y la evolución del operativo en la zona.

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