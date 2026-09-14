Manises acoge la 6ª edición del Butoni Fest

Manises vuelve a formar parte de la programación del Butoni Fest, el Festival Cultural Internacional que este año celebra su sexta edición y que convertirá durante varios días diferentes espacios de València, Manises y Alboraia en puntos de encuentro para los amantes del cine, la música y la cultura. La ciudad participará en esta nueva edición con varias actividades vinculadas especialmente en el mundo audiovisual, que permitirán al público disfrutar de propuestas cinematográficas y, al mismo tiempo, dar visibilidad al trabajo de nuevos creadores.

El Auditorio Germanías tendrá un papel destacado dentro de la programación del festival, puesto que acogerá parte de las proyecciones cinematográficas y será también el escenario de la gala de clausura de la sexta edición, en que se librarán los galardones a los trabajos premiados en las diferentes categorías del certamen.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Manises, Xavier Morant, ha señalado que “el Butoni Fest ya se ha convertido en una cita fija para los amantes del cine y los nuevos creadores. Además de las proyecciones que se podrán ver, es una plataforma para mostrar nuevos trabajos”. Morant ha animado la ciudadanía a participar en esta sexta edición y ha destacado que “desde el ayuntamiento continuamos apostando por una programación cultural diversa y de calidad, que genero espacios para la creación y que permita en Manises formar parte de acontecimientos culturales que conectan la ciudad con otras localidades”.

Esta actividad se enmarca en la 6.ª edición del Festival Cultural Internacional Butoni Fest, que se celebra del 12 al 20 de septiembre y que consolida su apuesta para ofrecer una programación diversa alrededor de la cultura y la creación audiovisual. El festival se desarrolla en tres municipios: Valencia, Manises y Alboraia, ampliando así los espacios de participación y acercando sus propuestas a un público más amplio.

A partir del 14 de septiembre, el cine adquirirá un especial protagonismo con una selección de cortometrajes nacionales e internacionales, que se proyectarán en diferentes sedes. Los días 14 y 15 de septiembre, las proyecciones tendrán lugar en el Auditorio Germanías de Manises, mientras que del 17 al 19 de septiembre la programación cinematográfica se trasladará a los Cines Babel de Valencia.

El festival pondrá el punto final en esta sexta edición con una gala de clausura en el Auditorio Germanías, que se celebrará el día 20 en las 12.00 horas y durante la cual se hará entrega de los galardones a los 19 trabajos premiados en esta edición. Los reconocimientos tendrán la forma de ‘butoni’, la figura representativa del festival, y premiarán las diferentes categorías.

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Además de los galardones, algunas de las categorías contarán con una dotación económica. El premio al mejor cortometraje de la Sección Oficial será de 600 euros, mientras que el de mejor cortometraje de la Sección de Estudiantes será de 300 euros. Por su parte, los ganadores del mejor cortometraje de la Sección La Terreta y del mejor FastFilms recibirán 200 euros cada uno, mientras que el premio al mejor videoclip estará dotado con 100 euros.