La Marcha RunCáncer de Massamagrell recauda 2.120 euros para la lucha contra el cáncer
La edición celebrada el pasado domingo en Massamagrell consolidó la Marcha RunCáncer como una cita solidaria clave para financiar los servicios de la Asociación Española Contra el Cáncer en el municipio
La Marcha RunCáncer de Massamagrell reunió ayer, domingo 13 de septiembre, al municipio en torno a una jornada solidaria organizada por la Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), que permitió recaudar 2.120 euros destinados a la lucha contra el cáncer.
La iniciativa contó con una amplia participación ciudadana y con la colaboración del ayuntamiento, entidades, comercios y tejido asociativo local, que contribuyeron al desarrollo de esta jornada deportiva y solidaria.
La presidenta de la Junta Local de la AECC en Massamagrell, Verónica Carrillo, agradeció “la solidaridad y la implicación de todas las personas que han participado y colaborado en esta iniciativa, demostrando una vez más el compromiso de Massamagrell con la lucha contra el cáncer”.
Por su parte, el alcalde de Massamagrell, Paco Gómez, destacó “la respuesta de la ciudadanía y la implicación de todo el tejido asociativo y comercial del municipio que ha colaborado. Cada aportación cuenta y estos 2.120 euros son el resultado de un esfuerzo colectivo que contribuye a apoyar una causa tan importante”.
La recaudación se destinará íntegramente a los programas de la Asociación Española Contra el Cáncer, orientados a la investigación, la prevención y el apoyo a pacientes y familiares.
Con esta nueva edición, Massamagrell volvió a demostrar su carácter solidario y su compromiso con las personas afectadas por el cáncer, consolidando la Marcha RunCáncer como una cita deportiva y solidaria del municipio.
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