Mislata pondrá en marcha un autobús circular para conectar todos los barrios

Los vecinos de Mislata contará con un nuevo servicio de autobús urbano circular que mejorará la movilidad, conectando directamente el barrio de la Avenida de la Paz con el núcleo urbano y con puntos estratégicos como centros de salud, estaciones de Metrovalencia y el Cementerio Municipal.

El proyecto, gestionado por la empresa pública Nemasa, contempla tres rutas circulares y supondrá una mejora especialmente significativa para los vecinos y vecinas del barrio de la Avenida de la Paz, que podrán desplazarse hasta el núcleo urbano sin necesidad de realizar transbordos.

El anuncio se realizó este fin de semana en el marco de las fiestas del barrio, durante el tradicional vino de honor celebrado en el Centro Cívico y Social, y supone la culminación de un compromiso adquirido por el alcalde, Carlos F. Bielsa.

“Los vecinos y vecinas de la Avenida de la Paz se merecen poder ir al núcleo urbano de Mislata sin tener que hacer múltiples transbordos, desplazándose incluso hasta Quart de Poblet, y con las dificultades que esto supone”, señaló el alcalde. “Por eso, vamos a poner en marcha este autobús circular que supondrá una mejora muy importante para todos los vecinos y vecinas de Mislata”, añadió Bielsa.

Nuevo servicio

El nuevo servicio contará con tres rutas circulares diseñadas para mejorar la conexión entre los distintos barrios y facilitar el acceso a servicios y equipamientos de referencia del municipio. Entre los puntos estratégicos a los que permitirá llegar se encuentran los centros de salud, las estaciones de Metrovalencia y el Cementerio Municipal, favoreciendo una movilidad más cómoda y accesible para la ciudadanía.

El autobús funcionará de lunes a viernes, desde las 6.00 hasta las 22.15 horas, y contará también con servicio durante los sábados, domingos y días festivos, ampliando así las posibilidades de desplazamiento en transporte público durante toda la semana.

Ayudas para el transporte

Durante el encuentro con el vecindario, el alcalde anunció además la puesta en marcha por parte del Ayuntamiento de ayudas individuales destinadas a facilitar la movilidad de las personas residentes en el barrio de la Avenida de la Paz, como respuesta a las dificultades de conexión que actualmente afectan al barrio.

Según explicó Bielsa, estas ayudas tendrán una cuantía de casi 300 euros por persona, de manera que podrán beneficiar a todos los miembros de una misma unidad familiar que cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria. El alcalde reivindicó que estas ayudas municipales pretenden dar respuesta a una situación que debería haber sido atendida por la Generalitat Valenciana.

Los anuncios se produjeron durante el tradicional vino de honor de las fiestas del barrio de la Avenida de la Paz, que contó con la presencia de la asociación vecinal, el alcalde de Mislata y miembros de la corporación municipal, y la alcaldesa de Xirivella, Paqui Bartual.

Proyectos de futuro

Durante el encuentro también se abordaron otros proyectos de futuro para el barrio, entre ellos la reurbanización de diferentes calles y las actuaciones previstas por el Ayuntamiento de cara a 2027, dentro del compromiso municipal por continuar mejorando los espacios públicos y los servicios de la zona.

Las fiestas del barrio reunieron durante todo el fin de semana a centenares de vecinos y vecinas. Además de actividades para los más pequeños durante el jueves y viernes, el sábado, la plaza situada frente al Centro Cívico y Social acogió la tradicional cena vecinal, que congregó a familias y residentes del barrio junto a representantes municipales. La velada continuó con un espectáculo musical dedicado a las canciones de Mecano y finalizó con un gran castillo de fuegos artificiales.

Con la puesta en marcha del nuevo autobús circular y las nuevas medidas de apoyo a la movilidad, el Ayuntamiento de Mislata refuerza su compromiso con la mejora de las conexiones y la calidad de vida de los vecinos y vecinas de la avenida de la Paz y del conjunto del municipio.