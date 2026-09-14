Mislata se reafirma en la ronda norte pese a la protesta de Campanar: «Llevamos 40 años esperando»

El Ayuntamiento de Mislata mantiene su respaldo al proyecto de la ronda norte planteado por la Generalitat Valenciana pese a la creciente contestación que la infraestructura ha generado al otro lado del Túria. El gobierno municipal de Carlos Fernández Bielsa ha salido en defensa del nuevo acceso, apenas unas horas después de la marcha convocada por entidades vecinas y ecologistas desde la huerta de Campanar contra el trazado, y sostiene que se trata de una obra «urgente y necesaria» para solucionar los problemas históricos de movilidad de una de las ciudades más densamente pobladas del área metropolitana.

Frente a la movilización vecinal y ecologista, Mislata reivindica que la necesidad de una salida por el norte es muy anterior al actual proyecto de la Generalitat. «Mislata lleva 40 años reclamando una solución para descongestionar sus accesos», sostiene Bielsa, quien incide en que no se trata de «una reivindicación de este Gobierno ni de un partido político», sino de una demanda que, según asegura, se ha trasladado a ejecutivos autonómicos de distinto signo político.

Mislata pide compatibilizar la carretera y la protección de la huerta

El consistorio se sitúa en una posición de defensa del proyecto, pero introduciendo al mismo tiempo la exigencia de rebajar su impacto ambiental. El gobierno municipal admite como «legítima» la preocupación por las consecuencias que una nueva carretera pueda provocar sobre las zonas de huerta y asegura que trasladará a la Generalitat las propuestas que permitan modificar y mejorar la actuación.

Para el ejecutivo de Bielsa, el debate «no puede plantearse como una cuestión entre movilidad o medio ambiente», sino que debe buscarse una solución que permita abrir el nuevo acceso y, al mismo tiempo, garantizar «la máxima protección posible del territorio». El Ayuntamiento señala especialmente las necesidades de los barrios situados al norte del municipio, que actualmente disponen de menos alternativas de conexión directa con València.

La alternativa 3

El proyecto que ahora ha desatado la movilización fue presentado públicamente en Mislata el pasado mes de julio por la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio. La solución seleccionada, denominada alternativa 3, parte de la avenida Escultor Miquel Navarro, junto al camino de Favara, atraviesa el antiguo cauce del Túria mediante un viaducto de unos 200 metros y enlaza en València con la glorieta de las avenidas Pío Baroja y General Avilés. Está concebida como un vial urbano con un carril por sentido e incorpora un itinerario ciclopeatonal.

La Generalitat justificó la elección de esta opción frente a otras alternativas porque aleja el tráfico del casco urbano de Mislata, reduce el efecto barrera sobre el parque de la Canaleta y facilita la continuidad de los espacios verdes previstos en torno al Túria. Sin embargo, precisamente su recorrido por el entorno de la huerta protegida de Campanar y el Parc Natural del Túria es el que ha provocado las críticas de las entidades vecinales y ecologistas.

El Ayuntamiento esgrime el apoyo de vecinos de Mislata

Frente a la oposición expresada desde Campanar y por colectivos ambientales, el ayuntamiento asegura que el nuevo acceso cuenta con un "respaldo mayoritario" dentro de Mislata. Como argumentos, recuerda el pronunciamiento favorable realizado tras la presentación del proyecto por tres asociaciones vecinales del municipio y los resultados de un sondeo municipal realizado este verano.

Sondeo de opición con el respaldo del 80 % de los consultados

Según los datos difundidos ahora por el consistorio, cerca del 80 % de las personas que participaron en ese sondeo mostraron su apoyo al proyecto. El gobierno local utiliza estos resultados para sostener que la infraestructura responde a una demanda mayoritaria de los mislateros, aunque insiste en que continuará reclamando cambios para reducir su afección territorial.

El enfrentamiento de posiciones llega, además, en un momento clave de la tramitación. El proceso de participación pública del Estudio de Integración Paisajística finaliza este martes 15 de septiembre, después de permanecer abierto desde julio para recoger la percepción ciudadana sobre el paisaje afectado y las propuestas sobre el trazado.