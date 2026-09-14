Así es la nueva ruta por el patrimonio industrial de l’Horta Sud que incluye como novedad un taller de chocolate

Las rutas turísticas impulsadas por la Mancomunitat de l’Horta Sud vuelven con el inicio de curso, tras las vacaciones de verano. Y lo hacen en este ejercicio incluyendo propuestas diferentes. Así, esta semana se pone en marcha la nueva Ruta del Patrimonio Industrial, que discurre por diversos municipios e incluye un sabroso taller de chocolate.

Este nuevo y apetitoso itinerario por el patrimonio industrial de la comarca recorrerá cuatro municipios para mostrar su actividad: la cerámica de Manises, los abanicos de Aldaia, los ladrillos de elaboración artesanal de Paiporta y el chocolate de Torrent. De ahí que una de las visitas sea a las instalaciones del restaurante Ca la Curra para participar en un taller de chocolate a cargo del maestro pastelero José Alba.

Los itinerarios turísticos, cuya participación es totalmente gratuita, se enmarcan en el Plan Estratégico de Turismo 2026-2029, que elaboró y aprobó la Mancomunitat de l’Horta Sud, con una ayuda de la Diputación de València, como propuesta regenerativa y reactivación tras la dana de 2024, que arrasó buena parte de la comarca. Las diferentes excursiones forman parte del programa de actividades para este año, que también está subvencionado por la Diputació.

Se estrena con 50 personas de la ONCE

La nueva ruta turística se inaugura este martes, 15 de septiembre, con un colectivo sénior de 50 personas de la ONCE (SUPO), que estará acompañado por su presidenta, Merce García Remesar. La empresa responsable de las rutas, Via Heraclia, ha adaptado el itinerario a las características del grupo, que visitará el Museu de la Rajoleria de Paiporta y realizará el taller de chocolate en Torrent. Esta es la primera ruta comarcal en la que participa íntegramente un grupo de personas con discapacidad visual.

"La asociación SUPO de la ONCE nos pidió esta ruta, que supone para l’Horta Sud un reto y un hito, ya que marca el camino de un turismo más accesible, que tenemos que promover. Esta va a ser una excursión piloto de la que vamos a aprender, para impulsar y mejorar otras iniciativas posteriores", explica el presidente de la Mancomunitat de l’Horta Sud, José F. Cabanes.

Ruta de homenaje a les víctimas de la dana. / MHS

Además de este martes, 15 de septiembre, se ofrecerán otras excursiones de la Ruta del Patrimoni Industrial de l’Horta Sud (2, 9 y 16 de noviembre). Para participar, es necesario contactar telefónicamente con la empresa Via Heraclia (625062599).

Homenaje a las víctimas de la dana

Paralelamente, en 2026 se ha creado la Ruta de Homenaje a las víctimas de la dana y el voluntariado, que recorre las principales creaciones artísticas surgidas en los municipios a raíz de la catástrofe, impulsadas por ayuntamientos, asociaciones y artistas. Murales y esculturas forman parte de un emotivo itinerario, que tendrá dos excursiones, los días 26 y 29 de septiembre.

Excursiones convencionales

Por otra parte, la Mancomunitat también ofrece otras 30 excusiones de sus rutas clásicas, que han sido reformuladas a raíz de la riada. Dos de ellas tienen alto componente natural ya que discurren por l’Albufera y el Parc Natural del Túria, mientras que las otras dos recuperan el pasado andalusí, con la visita a las cuatro torres (Picassent, Silla, Albal y Torrent), y descubren el Castell renacentista de Alaquàs, respectivamente. Para participar, es necesario contactar telefónicamente con la empresa Via Heraclia (625062599).