Paiporta triplica las subvenciones para las Ampas e Interampa y supera los 30.000 euros

El Ayuntamiento de Paiporta refuerza su apoyo a las familias y a los centros educativos con un importante aumento de las subvenciones destinadas a las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) y a la Federación Interampa. Este año, la dotación se ha triplicado respecto al año anterior y las ayudas alcanzan conjuntamente los 31.000 euros.

El alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, y la concejala de Educación, Olga Sandrós, se han reunido con representantes de todas las AMPAs e INTERAMPA para firmar los nuevos convenios de colaboración, que permitirán continuar impulsando actividades educativas y culturales a lo largo de 2026. En total, los convenios llegan a los cinco centros públicos de Primaria, el centro concertado y los dos institutos de Educación Secundaria del municipio.

La concejala de Educación, Olga Sandrós, ha puesto en valor el papel de las AMPA e INTERAMPA “como parte esencial de la comunidad educativa. Son entidades que trabajan junto al personal docente, el alumnado y las familias, y que conocen de cerca la realidad de los centros”.

“Su implicación contribuye a dinamizar el día a día y a generar espacios de participación y convivencia. Por ello, con este refuerzo queremos facilitar que puedan ampliar sus actividades y proyectos”, ha señalado Sandrós.

Por su parte, el alcalde, Vicent Ciscar, ha destacado que “triplicar estas ayudas es una decisión que refleja la voluntad del Gobierno municipal de continuar reforzando las políticas educativas y de apostar por las entidades que desempeñan un papel clave en nuestro municipio”.

Ciscar ha remarcado que “con este incremento damos un paso adelante y reforzamos nuestro compromiso con las AMPAs e INTERAMPA. Desde el Ayuntamiento estamos al lado de los centros y de las familias, y eso significa también dotar de recursos a las entidades que están más cerca del día a día educativo”.

Más recursos municipales para reforzar la educación

En el caso de Interampa, el convenio contempla una subvención de 15.000 euros para el desarrollo de actividades educativas y culturales durante 2026. En cuanto a las Ampas de los diferentes centros, cada una contará con una subvención de 6.000 euros, también destinada a impulsar este tipo de iniciativas.

De este modo, el Ayuntamiento refuerza una línea de colaboración que hasta ahora contaba con una dotación de 2.000 euros para las Ampas y 5.000 euros para Interampa.

Este aumento forma parte del incremento global de los recursos municipales destinados al ámbito educativo. En total, durante 2026 se han destinado 708.520,72 euros. De esta cantidad, el presupuesto destinado al mantenimiento de los centros escolares y de la Escuela de Adultos ha aumentado un 25,25%, hasta alcanzar los 537.520,72 euros.

En cuanto a las subvenciones a las AMPAs, las ayudas a la escolarización y las Escuelas de Verano, Navidad y Pascua, el presupuesto alcanza los 171.000 euros, con un incremento muy significativo respecto a los ejercicios anteriores, especialmente en lo referente a medidas para garantizar un 100% de inclusión de niñas y niños con diversidad funcional.

Noticias relacionadas

Con esta apuesta, el Ayuntamiento de Paiporta refuerza su compromiso con una educación pública de calidad y con las familias, y apoya el trabajo que desarrollan las AMPAs e INTERAMPA para fomentar la participación, la convivencia y las actividades en los centros educativos del municipio.