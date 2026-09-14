Polémica en el pleno de Torrent después de que un edil del PSPV llamara "fachas" a los que se concentraron por Ceuta

Una moción del PP, apoyada por Vox, en apoyo al pueblo de Ceuta sembró la polémica en el último pleno en Torrent. Un comentario del concejal socialista, Eduardo Gómez, respecto a la participación del PSPV-PSOE en la concentración a las puertas del ayuntamiento el pasado 2 de septiembre, que congregó a cerca de 3.000 personas, enfrentó verbalmente a los socialistas y la portavoz de Vox, María Fernández.

Esta última aseguró que Gómez, fuera de micro, los había llamado “fachas de mierda” en un momento del debate, a la pregunta de por qué los concejales socialistas no acudieron a la concentración. La edil pidió que retirara el insulto en su turno de intervención, recordando que, en sesiones anteriores, le llamaron la atención y la tacharon de “maleducada” por “poner caras” y gesticular en un turno de palabra de la oposición.

Gómez, que no era el encargado de intervenir para explicar el voto en la moción, apuntilló que sus palabras concretas fueron que “no estábamos porque probablemente nos hubieran partido la cara los fachas que estaban abajo”.

Llamada al respeto

El malentendido del cambio del artículo “los” por una coma, sembró la duda en el hemiciclo y propició que la alcaldesa, Amparo Folgado, hiciera una llamada al respeto institucional que se había planteado previamente en la junta de portavoces. Gómez se limitó a justificar lo que había dicho y lanzó un dardo a su oponente política: “Si usted se ha sentido interpelada por la palabra 'facha' es su problema”.

Debate de la moción

El debate previo también fue bastante tenso, incluso entre los propios socios de gobierno, ya que para Vox la moción del PP, “se nos queda corta”, como matizó Fernández. “La defensa de la soberanía y el apoyo a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, no basta. No basta con hablar solo de presión migratoria extraordinaria, hay que decir lo que ha ocurrido y por qué, España ha sufrido una invasión. No se aborda ni la responsabilidad del Gobierno de España ni las consecuencias para Marruecos”, expuso.

El portavoz y candidato socialista, Andrés Campos, justificó la ausencia de su partido en una concentración en la que se coreó "musulmán el que no vote" y explicó que desde el PSPV-PSOE "hemos remitido cartas certificadas" a las autoridades de Ceuta "empatizando con el pueblo y de reconocimiento institucional".

Campos hizo referencia a su ascendencia melillense. “Mis abuelos paternos están enterrados en Melilla y los maternos en Torrent. He visto como se cruza la frontera a diario, como miles de personas cruzan para trabajar en Melilla y como se convive. A mí no me van a enseñar que Ceuta y Melilla son españolas, ni quién es español en Ceuta y quién no”. También acusó a la alcaldesa de utilizar este tema "desviar la atención de los problemas reales de Torrent".

Por su parte, Folgado, sentenció que la concentración se promovió desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el equipo de gobierno se sumó. "Leímos un manifiesto, el mismo que se leía en toda España a las 8 de la tarde, como en Ceuta, era una forma de sumarse y solidarizarse con los ceutís", añadió e increpó a los socialistas diciendo que "tienen todo el derecho de hablar de inmigración, pero es una invasión".

La moción se aprobó con los votos a favor de PP, Vox y el concejal del grupo de No Adscritos.