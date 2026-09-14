El PP de Foios impulsa un frente común con alcaldes y portavoces populares para exigir a la CHJ la limpieza urgente del barranco del Carraixet

La portavoz del Partido Popular de Foios, Amparo Clemente, ha propuesto a portavoces y alcaldes del PP la creación de un frente común con los municipios donde cruza el barranco del Carraixet para exigir a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) la limpieza y el mantenimiento urgente del cauce.

La iniciativa surge después de que Clemente se acercara el pasado viernes por la tarde al barranco tras recibir las quejas de vecinos preocupados por su estado. La portavoz popular pudo comprobar sobre el terreno la acumulación de vegetación y la falta de mantenimiento del cauce.

“Los vecinos nos trasladaron su preocupación y decidí acercarme personalmente para comprobar la situación. Lo que nos encontramos es un barranco que necesita una actuación urgente y el ayuntamiento lleva demasiado tiempo sin conseguir que la Confederación actúe”, ha señalado Clemente.

Moción en 2025

La portavoz del PP ha recordado que esta reivindicación no es nueva. En enero de 2025, el Partido Popular de Foios presentó una moción en el Pleno municipal para exigir la limpieza y el mantenimiento del barranco del Carraixet. La iniciativa fue aprobada por todos los grupos políticos, pero más de un año después Clemente denuncia que no se ha producido la actuación necesaria.

“En enero de 2025 todos los partidos aprobamos que había que exigir la limpieza del Carraixet. Ha pasado más de un año y no se ha hecho nada. No podemos aprobar mociones y después dejar que se queden en un cajón”, ha criticado.

La portavoz del PP de Foios, Amparo Clemente. / PP

Ante esta situación, Clemente ha comenzado a coordinar a los representantes populares de los municipios afectados con el objetivo de dar un paso más y conseguir que sean los propios ayuntamientos quienes se sumen a una reclamación conjunta ante la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Hasta el momento, la portavoz del PP de Foios ha contactado con representantes populares de Bonrepòs i Mirambell, Alfara del Patriarca, Alboraya, Moncada y Vinalesa, así como con los alcaldes de Gátova, Almàssera y Tavernes Blanques, para trasladarles esta propuesta y avanzar en la creación de una reclamación institucional conjunta de los propios municipios ante la Confederación Hidrográfica del Júcar.

“Nuestro objetivo no es hacer una iniciativa del Partido Popular, sino conseguir que los ayuntamientos afectados se unan y reclamen juntos. El Carraixet no entiende de colores políticos y la seguridad de nuestros vecinos tampoco”, ha explicado Clemente.

La portavoz popular ha señalado que los contactos con alcaldes y portavoces del PP son “el primer paso para poner en marcha esta iniciativa”, pero ha insistido en que la intención es que la reclamación vaya mucho más allá y que puedan incorporarse los propios ayuntamientos, independientemente del partido que gobierne en cada municipio.

“Queremos que sean los propios ayuntamientos, juntos, quienes eleven esta reclamación a la Confederación, porque separados no nos hacen caso. Si conseguimos que todos los municipios afectados hablen con una sola voz, la reivindicación tendrá mucha más fuerza”, ha afirmado.

Clemente considera además que el Ayuntamiento de Foios debe ser mucho más reivindicativo ante la Confederación Hidrográfica del Júcar y reclamar con contundencia las actuaciones necesarias.

“El ayuntamiento tiene que ser valiente y exigir a la Confederación, que depende del Gobierno de Pedro Sánchez, que cumpla con sus responsabilidades. Foios no puede permanecer de brazos cruzados mientras el barranco continúa en estas condiciones”, ha denunciado.

El incendio y la llegada de la temporada de lluvias aumentan la preocupación

Para el PP de Foios, el estado del barranco resulta especialmente preocupante después del incendio registrado este verano en una zona de vegetación del Carraixet, un episodio que, a juicio de Clemente, debería servir como advertencia sobre la necesidad de mantener estos espacios en unas condiciones adecuadas.

“Después del incendio de este verano y de lo que vivimos con la dana de 2024, no podemos permitirnos seguir esperando a que ocurra algo para actuar. La prevención consiste precisamente en actuar antes”, ha señalado.

Clemente ha puesto también el foco en la llegada de la temporada de lluvias. “No tiene ningún sentido esperar a que llegue una situación de emergencia para acordarnos de la limpieza de los cauces”, ha añadido.

Desde el Partido Popular de Foios consideran que la limpieza del Carraixet debe abordarse desde una perspectiva de prevención y seguridad, y que los municipios afectados deben trabajar conjuntamente para conseguir una respuesta de la Confederación.

“En enero de 2025 en el ayuntamiento de Foios dijimos que había que limpiar el Carraixet. En septiembre de 2026 seguimos reclamando lo mismo. Por eso hemos decidido dar un paso adelante, unir a los municipios y conseguir que reclamemos juntos ante la Confederación para que, esta vez, se pase de las palabras a los hechos”, ha concluido Amparo Clemente.