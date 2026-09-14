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Puçol culmina el Año Claramunt con una exposición que repasa la trayectoria de una leyenda del valencianismo

La muestra «Els nostres ídols: Claramunt» se inaugura el 17 de septiembre en el Espai Social La Barraca y podrá visitarse hasta el 2 de octubre

Entrevista a Pep Claramunt, el mítico jugador del Valencia CF en los 60 y 70

Entrevista a Pep Claramunt, el mítico jugador del Valencia CF en los 60 y 70

Daniel Tortajada

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Redacción Levante-EMV

Puçol

El Ayuntamiento de Puçol, en colaboración con la Fundación Valencia CF y la Diputación de Valencia, continúa con la programación del Año Claramunt con una exposición dedicada a José Pep Claramunt, una de las grandes leyendas de la historia del Valencia CF y uno de los deportistas más reconocidos vinculados a Puçol. La muestra «Els nostres ídols: Claramunt» se inaugura el 17 de septiembre en el Espai Social La Barraca y podrá visitarse hasta el 2 de octubre.

Bajo el título «Els nostres ídols: Claramunt», la muestra se inaugurará el próximo jueves 17 de septiembre, a las 18:30 horas, en el Espai Social La Barraca, situado en la calle La Barraca, 25. La exposición podrá visitarse hasta el 2 de octubre, de lunes a viernes, en horario de 16:00 a 20:00 horas.

Homenaje a Claramunt en la gala del deporte de Puçol.

Homenaje a Claramunt en la gala del deporte de Puçol. / A.P.

La iniciativa forma parte de un año de actividades impulsado para reconocer la trayectoria deportiva y humana de Pep Claramunt, poner en valor su vínculo con Puçol y acercar a las nuevas generaciones la figura de un futbolista que dejó una huella imborrable en el valencianismo.

El Año Claramunt arrancó oficialmente el 13 de febrero en el estadio de Mestalla, con un acto organizado conjuntamente por el Valencia CF y el Ayuntamiento de Puçol. La presentación dio comienzo a un programa de homenajes y propuestas destinadas a celebrar el 80 aniversario del nacimiento del exfutbolista y su legado deportivo.

A lo largo del año, la programación ha incluido también la presentación de un cuento biográfico dedicado a Pep Claramunt, una propuesta dirigida especialmente al público infantil y familiar que permite descubrir la vida del jugador, sus orígenes y su trayectoria a través de un formato divulgativo y cercano.

Cartel exposición Año Claramunt.

Cartel exposición Año Claramunt. / A.P.

La exposición de La Barraca supone ahora un nuevo capítulo de este reconocimiento. A través de imágenes y materiales vinculados a su carrera, la muestra permite recordar algunos de los momentos más importantes de la trayectoria de Claramunt, así como su relación con el Valencia CF y el orgullo que representa para Puçol contar entre sus vecinos con una figura de su relevancia.

Mantener viva la memoria

Desde el Ayuntamiento de Puçol se destaca la importancia de mantener viva la memoria de quienes han contribuido a proyectar el nombre del municipio más allá de sus límites. En este sentido, el Año Claramunt no solo reivindica los éxitos de un futbolista, sino también los valores del esfuerzo, la constancia y el compromiso que han acompañado su trayectoria.

La programación pone de manifiesto, además, la colaboración entre las instituciones y el Valencia CF para rendir homenaje a una figura que forma parte de la historia del club y del patrimonio deportivo y sentimental de Puçol.

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La exposición «Els nostres ídols: Claramunt» podrá visitarse del 17 de septiembre al 2 de octubre en el Espai Social La Barraca, de lunes a viernes, de 16:00 a 20:00 horas. La entrada es libre.

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