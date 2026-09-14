Rubén Camañás Parreño canta la Carxofa de Alaquàs al Crist de la Bona Mort

El niño Rubén Camañás Parreño cantó la Carxofa de Alaquàs en honor al Crist de la Bona Mort. El pequeño interpretó el tradicional motete al término de la procesión de Cristo, celebrada este pasado domingo después de que tuviera que suspenderse el pasado miércoles, 9 de septiembre, por motivos metereológicos ante la amenaza de lluvia.

La procesión se adelantó a las 19 horas y fue seguida por numeroso público en las calles, así como por centenares de vecinos y vecinas que quisieron honrar al Crist de la Bona Mort acompañándolo. A su término llegó el momento de la interpretación del Cant de la Carxofa, junto al Castell, en uno de los momentos más emotivos de las fiestas mayores de Alaquàs.

“Primero me iba aprendiendo la letra y luego, cuando me la sabía, ensayaba la canción”, explicaba Rubén días antes tras ser elegido por el jurado popular en el acto celebrado en el Castell, donde fue designado junto a Violeta Sena Niubó, que el martes 8 de septiembre cantó el motete dedicado a la Verge de l'Olivar, al término de la procesión.

Rubén subido a la Carxofa, durante su interpretación. / A. A.

Rubén cantó la Carxofa de forma muy serena y con gran naturalidad siguiendo la dirección de Enric Parreño al frente de la orquesta. El público congregado alrededor del Castell y la plaza de la Constitución le dedicó una gran ovación.

Con la interpretación de Rubén y la pasada de Violeta culminaba un proceso de selección popular, preselección técnica y de ensayos cuyo coordinador es el director del centro autorizado de la UMA, Enric Parreño, mientras que el profesor encargado de formar al grupo de aspirantes a lo largo de los meses previos es David Gomez Zambrano.

Patrimonio inmaterial de l'Horta Sud

El Cant de la Carxofa es un patrimonio inmaterial de l’Horta Sud que se interpreta en siete municipios, además del barrio del Cabanyal de València y la pedanía de Castellar Oliveral, Vila-real y Caudete, fuera de la comarca y Cap i Casal. En todos se caracteriza porque un artefacto en forma de alcachofa se eleva, se abre y en el interior hay un ángel que interpreta el motete.

Rubén junto a los niños y niñas del Coro, el alcalde Saura y miembros de Amics y Amigues de la Carxofa. / A. A.

En tres de las poblaciones (Alaquàs, Aldaia y Silla) ha pervivido en el tiempo, mientras que en otras tres (Picassent, Catarroja y Quart de Poblet) se ha recuperado en las últimas dos décadas. Recientemente se descubrió que en Manises también existe la tradición aunque se canta sin artefacto.