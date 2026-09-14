Sedaví celebró este fin de semana la V Entrà de Bandes, una de las citas más destacadas de sus Fiestas Populares y Patronales 2026, con la participación de cinco formaciones musicales procedentes de distintos municipios.

Durante la tarde, las bandas recorrieron diferentes calles de Sedaví y realizaron también una visita a la Residencia Nova Edat, acercando la música a sus usuarios y usuarias antes de finalizar el recorrido en la Plaza Jaume I.

La primera formación en hacer su entrada fue el Centre Instructiu Musical de Beniparrell, fundado en 1984 y dirigido por José Hernandis Dalmau, que interpretó el pasodoble Quelo.

A continuación participó la Unió Musical de Bugarra, fundada en 1895 y dirigida por Luis Gimeno Pérez, con el pasodoble Pérez Barceló.

La Societat Musical de Massalfassar, fundada en 1999 y dirigida por Juan José Vicente Monzó, accedió a la plaza al ritmo de Amparito Roca.

También tomó parte la Societat Musical La Unió de Tres Forques, fundada en 2004 y dirigida por Vicente Reche Ruiz, que interpretó El Tío Ramón.

La última formación en entrar en la Plaza Jaume I fue la Agrupació Musical Santa Cecília de Sedaví, fundada en 1919 y dirigida por Enrique Andreu Muñoz, que lo hizo interpretando La Entrada, de Quintín Esquembre.

Sedaví celebra la V Entrà de Bandes con la participación de cinco formaciones musicales / A.S.

Una vez reunidas todas las formaciones, y tras al entrega de un corbatín conmemorativo, el acto culminó con la interpretación conjunta del Himno Regional de la Comunitat Valenciana, en uno de los momentos más emotivos de la jornada.

El alcalde de Sedaví, José Cabanes, ha recordado el origen de esta iniciativa: “Hace cinco años decidimos sustituir el tradicional concierto de fiestas por una propuesta que sacara la música a la calle y la acercara a todos los barrios y a toda la ciudadanía. Con el paso del tiempo, la Entrà de Bandes se ha convertido en uno de los actos más emotivos y emocionantes de nuestras fiestas, un momento de encuentro, hermandad y música compartida que cada año esperamos con mucha ilusión”.

La V Entrà de Bandes contó también con la presencia del alcalde de Sedaví, Jose Cabanes Alonso, junto a miembros de la Corporación Municipal, así como de la alcaldesa de Bugarra, María Teresa Cervera, el alcalde de Beniparrell, Salvador Masaroca, y concejales y concejalas de ambos municipios.

Sedaví celebra la V Entrà de Bandes con la participación de cinco formaciones musicales. / A.S.

Desde el Ayuntamiento de Sedaví se ha agradecido la participación de todas las bandas y la presencia de los representantes municipales invitados. Asimismo, el consistorio ha destacado especialmente el trabajo de la Agrupació Musical Santa Cecília de Sedaví, cuya implicación y colaboración resultan fundamentales para hacer posible la organización de este acto.

Noticias relacionadas

Con cinco ediciones celebradas, la Entrà de Bandes continúa consolidándose como una de las citas musicales más especiales de las fiestas de Sedaví y como un espacio de encuentro y convivencia entre municipios a través de la música.