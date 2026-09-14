Un Torrent de Dones reclama que también se exhiba en la ciudad la copa del Mundial de la selección femenina de fútbol

La asociación feminista Un Torrent de Dones ha pedido formalmente que se exhiba en la ciudad la Copa del Mundial que ganó la selección española femenina de fútbol en 2023. Así consta en el escrito que la entidad ha remitido al Ayuntamiento de Torrent, tras haberse anunciado la solicitud a la Real Federación Española de Fútbol para exhibir en l’Antic Mercat la Copa del Mundial que logró este año la selección masculina.

Un Torrent de Dones recuerda en el escrito que la selección española femenina de fútbol tiene una trayectoria más corta en el tiempo que la masculina, ya que debutó en el año 1997, y, no obstante, entre la absoluta y las categorías inferiores (sub-20, sub-19 y sub-17) ya ha logrado un total de 16 títulos internacionales.

De este modo, la selección española femenina de fútbol ganó el Mundial de la FIFA en el año 2023 frente a selección inglesa al vencer a ‘the Lyonesses’ por 1-0, lo que provocó que jugadoras como Jeni Hermoso, Alexia Putellas, Irene Paredes o Aitana Bonmatí se convirtieran en referentes para miles de niñas. En 2024, la misma selección ganó la Liga de las Naciones de la UEFA, al igual que en 2025.

Marta Peiró. / L-EMV

Asimismo, la asociación feminista de la capital de l’Horta Sud recuerda que la torrentina Marta Peiró, formada deportivamente en la cantera de los equipos de Torrent y posteriormente jugadora del Valencia CF, fue convocada y jugó con la Selección Española Femenina de Fútbol en la categoría sub-16 en el año 2013. Actualmente, Marta Peiró forma parte del cuerpo técnico del club suizo Servette, donde jugaba, tras haberse retirado del campo por la enfermedad de endometriosis.

El papel de las instituciones

En el escrito tramitado al ayuntamiento, la secretaria de Un Torrent de Dones, Trini Castelló, recuerda que “las mujeres deportistas, en general, ni tienen la misma cobertura mediática, ni reconocimiento, ni recursos económicos frente a los hombres”, por lo que “las instituciones públicas, y en este caso los Aayuntamientos, no pueden dejarse arrastrar por la tendencia consolidada de relegarlas a un segundo lugar, sino que tienen que ser palancas de igualdad, de promoción y visibilización de sus éxitos”.

Por ello, la asociación pide que el Ayuntamiento de Torrent solicite a la Real Federación Española de Fútbol la visita de la Copa del Mundial que logró la selección femenina en 2023, de forma paralela a la llegada de la copa masculina, y que gestione la visita de algunas jugadoras de la selección.