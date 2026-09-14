Torrent investiga el uso indebido de una tarjeta municipal de estacionamiento por parte de un exconcejal

Una denuncia vecinal ha llevado al Ayuntamiento de Torrent a abrir una investigación para esclarecer el posible uso indebido de una tarjeta municipal de estacionamiento de un exconcejal que, según las comprobaciones iniciales realizadas por el consistorio, estaría caducada desde hace varios años y no se correspondería con el modelo de acreditación actualmente vigente. Además, este hecho ha propiciado que se lleve a cabo un inventario y una revisión de las tarjetas que están actualmente en circulación.

La denuncia proviene de un vecino que ha alertado de este presunto uso indebido con pruebas fotográficas. A partir de ahí, el consistorio ha considerado "necesario" realizar las comprobaciones oportunas para determinar quién está utilizando actualmente la tarjeta, a quién estaba asignada originalmente y en qué circunstancias se ha venido utilizando.

Las tarjetas municipales de estacionamiento tienen una finalidad estrictamente vinculada al desempeño de determinadas funciones públicas y laborales. Estas acreditaciones pueden ser utilizadas por miembros del equipo de gobierno, funcionarios y otros profesionales como jueces y médicos, que necesitan desplazarse por motivos laborales, para facilitar el desarrollo de sus funciones y permitir el estacionamiento en los espacios habilitados junto al Ayuntamiento, el centro de salud o los juzgados, así como para desplazamientos entre distintos edificios municipales.

En ningún caso estas acreditaciones permiten estacionar de manera indiscriminada en cualquier punto de la ciudad. No están autorizadas para estacionar en calles peatonales, en lugares donde el estacionamiento está expresamente prohibido ni en zonas reservadas para carga y descarga, salvo que exista una autorización específica conforme a la normativa aplicable.

Caducada desde hace varios años

El Ayuntamiento señala que la acreditación a la que hace referencia la información publicada y la denuncia de un vecino, correspondería a un modelo antiguo y estaría caducada desde hace varios años. Actualmente, las tarjetas municipales vigentes son de otro color y responden al sistema de acreditación actualmente establecido por el consistorio.

Por ello, el Ayuntamiento investigará cómo ha podido mantenerse en circulación una tarjeta antigua y determinará si alguna persona ha podido estar haciendo uso de ella sin autorización.

Asimismo, el consistorio recuerda que el hecho de haber desempeñado anteriormente un cargo público "no otorga ningún derecho permanente al uso de una acreditación municipal". Una vez finalizadas las funciones que justificaban su expedición, la tarjeta debe dejar de utilizarse y devolverse a la delegación de movilidad.

La Policía Local tiene instrucciones de actuar ante usos indebidos

La Policía Local de Torrent tiene instrucciones de denunciar y retirar los vehículos que hagan un uso indebido de estas acreditaciones, especialmente cuando se trate de tarjetas caducadas o utilizadas por personas que ya no desempeñan las funciones que justificaron su expedición.

De esta manera, si se detecta un vehículo estacionado utilizando una tarjeta caducada, una acreditación que no le corresponda o cualquier tarjeta empleada de forma ilícita, se procederá conforme a la normativa y a las competencias de la Policía Local.

El Ayuntamiento quiere dejar claro que estas acreditaciones no constituyen un privilegio para estacionar libremente, sino una herramienta destinada a facilitar el desempeño de determinadas funciones de servidores públicos y profesionales que necesitan desplazarse por motivos laborales.

Inventario de las tarjetas actualmente en circulación

Además de la investigación concreta, el Ayuntamiento de Torrent llevará a cabo un inventario y revisión de las tarjetas municipales actualmente en circulación, con el objetivo de conocer cuántas acreditaciones existen, a quién están asignadas, cuáles se encuentran vigentes y si todas ellas están siendo utilizadas correctamente.

Esta revisión permitirá, igualmente, retirar o invalidar aquellas acreditaciones que hayan quedado obsoletas, caducadas o que ya no estén vinculadas a las funciones para las que fueron expedidas.

El objetivo del consistorio es garantizar que todas las tarjetas municipales se utilicen exclusivamente para las funciones que justifican su existencia, evitando cualquier utilización particular o ajena a las labores de los servidores públicos y profesionales autorizados.

El Ayuntamiento de Torrent reitera así su compromiso con el cumplimiento de las normas de estacionamiento, la igualdad entre los ciudadanos y el correcto uso de los recursos y acreditaciones municipales, y adoptará las medidas que correspondan una vez concluyan las comprobaciones.