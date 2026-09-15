El aparcamiento subterráneo de Picanya reabre sus puertas tras una inversión de 2,4 millones de euros

El aparcamiento subterráneo público de Picanya ha reabierto sus puertas tras una reconstrucción de cerca de un año. El parking vuelve a esta en activo después de ser gravemente dañado por la dana del 29 de octubre de 2024, con una inversión de 2,4 millones de euros.

El recinto se encuentra ubicado en la avenida Sanchis Guarner, muy cerca del barranco e incluye plazas de aparcamiento en propiedad, alquiler y otras en rotación de acceso para el público en general con pago con tiquet a la salida, situadas en el primer sótano. Además, se han reservado algunas para personas con movilidad reducida y plazas destinadas a la carga de vehículos eléctricos.

La limpieza de las instalaciones tras la dana. / A. P.

Actuaciones realizadas

La actuación, que se licitó en julio de 2025, ha permitido recuperar la operatividad anterior, pero además, ha mejorado notablemente la instalación, con una inversión de 2.407.738,46 euros a cargo de los fondos de recuperación del Gobierno Central. Las obras han respetado el plazo de ejecución previsto en 12 meses para la entrega del recinto que ya ha reabierto sus puertas.

Las plazas para vehículos eléctricos. / A. P.

En esta intervención se ha acometido la reparación de los daños estructurales del edificio y la reinstalación de todos los sistemas que sufrieron daños por la riada. Entre ellos, se ha actuado en la electricidad, iluminación, puertas, protección anti-incendios, ascensores, lavabos y cargadores de vehículos eléctricos. Además, se ha adaptado a la normativa vigente para este tipo de instalaciones