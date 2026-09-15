Dimite el concejal de Deportes del Puig, Juan Miguel Marín

A menos de un año para el fin del mandato del gobierno de coalición PSPV-Compromís del Puig de Santamaria, un concejal socialista ha anunciado que renunciado a su acta. Se trata de Juan Miguel Marín Cabo, concejal de Deportes, Salud y Comercio Local durante los últimos tres años. Marín, atribuye su decisión a motivos personales y explica que ha llegado un momento de su vida en el que no puede mantener la dedicación que considera necesaria para desempeñar el cargo.

«Creo que un concejal, aunque esté a tiempo parcial, tiene que estar al 100% y ha llegado un momento de mi vida en el que esa disponibilidad al 100% no la voy a poder dar», señala Marín en una carta dirigida a sus compañeros y vecinos.

J. M. López

El hasta ahora concejal socialista hace balance de sus tres años en el ayuntamiento y agradece el apoyo recibido tanto por los trabajadores municipales como por sus compañeros de corporación y su equipo de gobierno.

En especial, Marín recuerda el respaldo que recibió hace aproximadamente un año y medio, cuando atravesó, según sus propias palabras, «el peor momento de mi vida». «Más allá de las diferencias políticas, siempre he creído que detrás de cada cargo hay personas que quieren lo mejor para nuestro municipio», afirma.

El edil también tiene palabras de agradecimiento para el equipo de gobierno, del que destaca los «tres años de trabajo, esfuerzo, reuniones, y hasta alguna que otra discrepancia», aunque subraya que siempre existió «el objetivo de mejorar nuestro municipio».

Agradecimiento al alcalde, Marc Oriola

Una de las menciones especiales de la carta está dirigida al alcalde de El Puig y secretario general del PSPV local, Marc Oriola. Marín le agradece personalmente la confianza depositada en él desde el inicio de la legislatura.

«Por confiar en mí desde el principio y por haberme dado la oportunidad de formar parte de este proyecto. Siempre te estaré agradecido por esto», señala el concejal en su despedida.

Marín también agradece a familiares y amigos «la paciencia, la compañía y el sacrificio que han hecho por mí» y cierra su carta reivindicando el orgullo de haber formado parte de la corporación municipal.

«Ha sido un placer y, sobre todo, un orgullo haber podido trabajar por mi pueblo», concluye el socialista, que pone así punto final a su etapa como concejal del Ayuntamiento de El Puig.

Pepa Silva, su sustituta

Juan Miguel Marín ya tienen sustituta. Será Pepa Silva, autónoma, que regenta la administración de loterías del Puig.