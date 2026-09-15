Una fuga de gas obliga a cortar el suministro en un municipio de l'Horta Nord

Una fuga de gas natural ha obligado a interrumpir temporalmente el suministro en toda la población de Vinalesa, sobre la una del medio día de este martes, según ha informado el Ayuntamiento a través de un aviso dirigido a la ciudadanía en sus redes sociales y canales oficiales.

Los trabajos para localizar y reparar la avería ya están en marcha y, según las previsiones, tendrán una duración aproximada de cuatro horas, aunque este plazo podría variar en función de la evolución de las labores y de posibles imprevistos.

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El consistorio ha pedido disculpas a los vecinos por las molestias ocasionadas y ha agradecido su comprensión mientras se llevan a cabo los trabajos de reparación. Además, en el comunicado indica que informará de cualquier novedad relevante relacionada con la incidencia y con el restablecimiento del suministro.