Mislata expulsa a los partidos de la oposición del ayuntamiento tras la reforma

Los despachos de los grupos políticos ya no estarán dentro del Ayuntamiento de Mislata. El gobierno de Carlos Fernández Bielsa ha decidido trasladar a los partidos de la oposición a un local fuera de la casa consistorial, a un kilómetro de distancia, después de la reforma del edificio que contemplaba que ese espacio sería ahora ocupado por el departamento de estudios de fondos europeos. El gobierno defiende que los grupos municipales disponen de espacios y recursos para su labor y que el nuevo ayuntamiento prioriza los espacios de servicio público.

Uno de los afectados es Compromís-Podemos-Recortes Cero. Su concejala, Sílvia Maiques Samarra, asegura que ha visitado el ayuntamiento para informarse de cuando podría trasladarse su grupo político en el nuevo despacho y la vicealcaldesa María Luisa Martínez Mora le ha comunicado en persona que no lo han asignado ningún despacho:

A una planta baja sin luz, ni ventilación y con fugas de aguas fecales

“Le hemos mostrado los planos y la memoria del proyecto, donde figuran específicamente cinco despachos para los grupos políticos, y la vicealcaldesa nos ha dicho que no ocuparemos ninguno, al igual que el resto de grupos políticos, y que nos quedaremos definitivamente en la planta baja donde estamos temporalmente, en la calle Mariano Benlliure. Pero, esta planta baja es inhabitable, sin luz ni ventilación natural, totalmente insalubre, llena de plagas de insectos con filtraciones y fugas de aguas fecales que caen por el techo”, denuncia.

Debido al deterioro de la planta baja, horas después la vicealcaldesa les ha comunicado a los miembros de la oposición por Whatsapp que los trasladaban a otro local, en la calle Marie Curie, todavía más lejano del ayuntamiento, mientras arreglan las filtraciones de aguas sucias.

“Compromís por Mislata denunciamos esta situación y reclamamos el derecho a tener nuestro espacio en la casa consistorial, como siempre lo hemos tenido en las dos legislaturas anteriores y como estaba previsto en el proyecto”.

Problemas de filtraciones de agua en el local habilitado para la oposición en Mislata. / A.M.

Para Maiques, “la actitud del gobierno del PSPV es antidemocrática y despótica. Bielsa y su equipo quieren invisibilizarnos, quieren que no tengamos ningún contacto con la ciudadanía. Del mismo modo que el alcalde del PSOE secuestró los medios públicos de comunicación que solo hablan de él, ahora quiere que el edificio de la Vila de Mislata sea solo suyo”.

Compromís reclama el despacho "que le corresponde a nuestro grupo político en el edificio consistorial rehabilitado. Reclamamos un espacio limpio, con ventilación natural y luz natural, donde podamos trabajar y atender a la ciudadanía en las condiciones que nos merezcamos y se merecen, porque es un derecho”, concluyen.

El PSPV justifica el traslado por la optimización de los recursos públicos

El gobierno municipal de Mislata, ante las críticas vertidas por la oposición sobre la reorganización de dependencias, ha aclarado que la estructuración del consistorio responde estrictamente a la optimización de los recursos públicos y a la ampliación de los servicios directos a la ciudadanía.

Tras la remodelación del edificio del Ayuntamiento, el incremento de personal y la creación de nuevos departamentos (como la oficina de Proyectos Europeos), sumados a la centralización en el edificio central de servicios de políticas para las personas, como Deportes y Fiestas, "se ha desestimado volver a destinar una planta entera del edificio consistorial a despachos corporativos de los partidos". Además, desde el gobierno municipal recuerdan que tras detectar problemas en las bajantes de la comunidad de propietarios donde tenían actualmente los despachos, la portavoz del gobierno les informó de un traslado inminente a las antiguas oficinas de la OMIC, "más amplias y en las mejores condiciones".

Plano donde se ubicaban los despachos tras la reforma del Ayuntamiento de Mislata. / Compromís

Desde el gobierno municipal afirman que ningún grupo político (incluido el propio Grupo Municipal Socialista) se encontraba ya ubicado físicamente dentro del edificio central del Ayuntamiento. Todos los grupos, incluyendo el grupo socialista, disponen de un espacio municipal fuera de la sede principal, dotado con todos los servicios necesarios para desarrollar con garantías su labor de fiscalización.

Asimismo, se recuerda que los grupos políticos perciben una importante subvención municipal que permite sufragar, entre otros gastos, el alquiler de espacios alternativos para sus agrupaciones políticas.

Fachada del Ayuntamiento de Mislata con banderas LGTBIQ+. / ED

No obstante, para facilitar la actividad institucional cotidiana, los grupos dispondrán de una sala de reuniones de uso compartido en la cuarta planta del edificio central del consistorio.

Pone de ejemplo a Paterna y València

Desde el gobierno socialista recuerdan que esta fórmula organizativa es muy habitual en la administración local: "En multitud de ayuntamientos los grupos políticos no cuentan con despacho físico en la sede consistorial principal, sino en dependencias externas. Es el caso de municipios vecinos como Paterna o Burjassot, o de la propia ciudad de València, donde el actual gobierno municipal aplica esta misma solución para el trabajo diario de los grupos políticos".