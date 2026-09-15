Municipios de l'Horta suspenden clases y aplazan actos por la alerta naranja

Los ayuntamientos de Alfafar y Sedaví han decidido suspender las clases en los centros educativos y las actividades extraescolares a partir de las 15.00 horas de este miércoles ante la alerta naranja decretada por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat por el episodio de lluvias y tormentas previsto para la tarde.

La iniciativa se adopta ante la previsión de que las precipitaciones y las tormentas se intensifiquen durante la tarde. Según las informaciones, el episodio de lluvias se desarrollará entre las 16.00 y las 24.00 horas, por lo que ambos consistorios han optado por limitar la actividad en los municipios durante las horas de mayor riesgo.

En Alfafar, además de la suspensión de las actividades educativas y extraescolares, el Ayuntamiento ha anunciado el cese de todas las actividades al aire libre. La medida afecta también al mercadillo municipal, que no se celebrará durante la jornada debido a las condiciones meteorológicas adversas previstas.

Asimismo, permanecerán cerrados los parques, jardines y áreas de juego infantil del municipio. Las restricciones afectan igualmente a las actividades que se desarrollan en instalaciones deportivas al aire libre, que quedarán suspendidas mientras permanezca la situación de riesgo, así como las actividades previstas en los centros de mayores y en otros centros municipales.

Desde ambos consistorios se recomienda a la población extremar las precauciones durante la tarde y evitar desplazamientos innecesarios, especialmente durante las horas en las que está previsto que se concentren las lluvias y tormentas. Las medidas tienen carácter preventivo y buscan reducir la exposición de la población ante posibles incidencias derivadas del episodio meteorológico.

Otros municipios

También Llocnou de la Corona, que ha reunido a su Cecopal ha suspendido todas las actividades municipales y procederá al cierre de la zona de estacionamiento municipal. Además, pide a la población que sigan las indicaciones ante los episodios de lluvia y tormentas.

En Catarroja, el Ayuntamiento ha aplazado la merienda de las personas mayores, dentro de los actos de las fiestas patronales, prevista para el día 13 de septiembre por la alerta naranja y se ha trasladado al día 23 de septiembre.