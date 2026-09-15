Paterna proyecta un nuevo barrio de 1.500 viviendas y 3.750 habitantes en La Pinada

Paterna se prepara para el crecimiento de su poblaicón con la proyección de un nuevo barrio residencial en el entorno de La Pinada, entre Lloma Llarga y las carreteras CV-31 y CV-365, que tendrá capacidad para 1.500 viviendas y una población estimada de hasta 3.750 habitantes. Para el desarrollo el Ayuntamiento de Paterna ha tenido que aprobar una modificación puntual número 88 del Plan General y pretende completar el crecimiento urbano de esta zona del municipio con nuevas viviendas, espacios verdes, equipamientos y conexiones con los barrios existentes.

No se trata de un nuevo proyecto, sino que recupera parte del suelo que formó parte del antiguo PAI del Pla del Retor, una operación residencial planteada sobre1985, que incluía terrenos militares, que llegó a prever más de 2.300 viviendas, pero que finalmente quedó paralizada con la crisis inmobiliaria.

Años después, Iker Marcaide, propietario del colegio Imagine Montessori School, adquirió los terrenos y comenzó a impulsar sobre ellos el proyecto de La Pinada, con un planteamiento de ecobarrio sostenible que reformulaba el desarrollo residencial inicialmente previsto. Ahora, el Ayuntamiento de Paterna vuelve a ordenar urbanísticamente este ámbito mediante la nueva modificación del Plan General.

El planeamiento actual reduce la dimensión residencial respecto al proyecto original y fija una densidad de 48 viviendas por hectárea, con 150.000 metros cuadrados de edificabilidad residencial. Además, el 30 % de esa edificabilidad deberá destinarse a vivienda protegida.

Así quedará La Pinada

Uno de los principales elementos del nuevo desarrollo será la red de espacios libres. La propuesta reserva 48.613 metros cuadrados para zonas verdes, entre los que destaca un parque inundable de 31.326 metros cuadrados junto al barranco d'En Dolça.

Este espacio se plantea como una prolongación del parque existente en Lloma Llarga y como parte de un corredor verde que permitirá conectar diferentes zonas del entorno. La actuación también contempla la conservación e integración del Paredón de España o Paredón de El Terrer y el Camí de la Sang, elementos protegidos como bienes de relevancia local.

Recreación virtual del barrio La Pinada por la promotora Zubi Cities. / Zubi Cities

A ello se suman 50.672 metros cuadrados destinados a equipamientos públicos, además de la ampliación y conexión de la red viaria estructural. El objetivo es mejorar las comunicaciones entre el nuevo ámbito, Paterna, Lloma Llarga y otros sectores del municipio.

La movilidad peatonal y ciclista también forma parte de la propuesta. El planeamiento establece conexiones no motorizadas con Paterna, Lloma Llarga, Les Moles y el anillo ciclista metropolitano. Asimismo, contempla una reserva de espacio compatible con una posible futura ampliación de la red tranviaria de FGV, aunque esta infraestructura no está actualmente ejecutada.

Un desarrollo todavía en fase de planeamiento

Aunque la modificación establece las bases para el futuro barrio, La Pinada todavía no tiene definida su configuración definitiva. El documento actual establece la ordenación estructural, pero será un posterior Plan Parcial el que concrete aspectos como la distribución de las calles y manzanas, la ubicación exacta de los edificios y sus alturas.

El ámbito se encuentra delimitado por el suelo no urbanizable al norte, el área urbanizada de Lloma Llarga al este y las carreteras CV-31 y CV-365 al sur y sureste, mientras que al oeste y suroeste limita con terrenos urbanos ya existentes vinculados al cementerio, instalaciones deportivas y usos terciarios.

La actuación pretende así completar un espacio que durante años ha permanecido como una de las bolsas de suelo pendientes de transformación de esta parte de Paterna.

Más de 48.000 metros cuadrados de zonas verdes

El nuevo sector incorpora una importante superficie de espacios libres dentro de su ordenación. De los 48.613 metros cuadrados de zonas verdes, 31.326 corresponden al parque inundable junto al barranco d'En Dolça y otros 17.287 metros cuadrados al ámbito verde vinculado al Paredón.

Plano de la zona urbanizable, con el paredón de España protegido. / L-EMV

La planificación también contempla la integración de elementos ambientales y paisajísticos existentes y establece medidas de protección para determinados valores naturales y patrimoniales del ámbito. Todo ello deberá concretarse en las siguientes fases de la tramitación urbanística.

En cuanto a las viviendas, las 1.500 casas previstas permitirían una población máxima estimada de 3.750 habitantes. El planeamiento reserva además el 30 % de la edificabilidad residencial para vivienda protegida.

Compromís pregunta: "Para quién son esas 1.500 viviendas"

Es precisamte en el apartadode vivienda protegida donde Compromís per Paterna ha puesto el foco. El concejal de Compromís, Carles Martí, considera que estas altas cifras de edificabilidad obligan a abrir un debate sobre el futuro del municipio y, especialmente, sobre el acceso a la vivienda. “La pregunta es muy sencilla: ¿1.500 viviendas nuevas, pero para quién? Si la propia documentación reconoce que Paterna tiene una necesidad de vivienda alta y una presión creciente sobre el mercado, no podemos limitar el debate a cuántas casas construiremos, sino que debemos decidir qué vivienda queremos y a qué precio”, ha señalado.

La propuesta urbanística prevé una reserva del 30% de la edificabilidad residencial para vivienda de protección pública. Compromís considera positiva esta reserva, pero reclama que vaya acompañada de una política municipal con objetivos concretos para incrementar la oferta de vivienda pública y asequible, especialmente en régimen de alquiler, y facilitar el acceso de jóvenes y familias. “No queremos que Paterna crezca simplemente porque hay suelo disponible. El crecimiento urbanístico debe estar al servicio de las necesidades de la ciudadanía y permitir que las personas jóvenes y las familias que quieren vivir en Paterna puedan hacerlo”, ha afirmado Martí.

Carles Martí, portavoz de Compromís per Paterna. / A.P.

Compromís advierte, además, que el desarrollo de La Pinada no puede plantearse únicamente desde la construcción de viviendas. “Estamos hablando de 3.750 nuevos habitantes. Eso significa también escuelas, equipamientos, zonas verdes, transporte público, carriles bici, itinerarios peatonales y servicios. No podemos construir primero las casas y preguntarnos después dónde ponemos todo lo que necesita un barrio”, han remarcado fuentes de la formación valencianista.

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La formación reclama que las infraestructuras y las conexiones con Paterna, Lloma Llarga, Les Moles y el anillo ciclista metropolitano sean una condición esencial del desarrollo y no un simple complemento. “La Pinada no es una modificación urbanística más. Es una decisión que marcará el modelo de Paterna durante las próximas décadas. Queremos que el crecimiento sea una oportunidad para garantizar vivienda asequible, mejorar los servicios, impulsar una movilidad sostenible y proteger nuestro entorno. En definitiva, queremos construir ciudad, no solo construir casas», ha concluido Carles Martí.