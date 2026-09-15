La Policía Local de Alboraia recupera una vivienda okupada tras entrar por una ventana
Los agentes entraron al inmueble e instalaron una nueva cerradura que previamente habían cambiado los okupas para entregar la vivienda a sus propietarios
La ocupación ilegal de las viviendas vacías sigue siendo uno de los mayores problemas a los que se tienen que enfrentar la Policía Local en los diferentes pueblos de l'Horta. En esta ocasión ha habido final feliz. La Policía Local de Alboraia ha logrado recuperar el inmueble después de que los propietarios, alertados por los vecinos, se dieran cuenta de que alguien había entrado en la casa de forma ilegal y había cambiado la cerradura.
Según describen los agentes, fue la propietaria quien informó a la Policía Local que un hombre había salido del interior de la vivienda, situada en la calle Cabanyal, después de haber cambiado la cerradura de la puerta. "Uno de nuestros agentes consiguió entrar a la vivienda, recuperándola para sus legítimos propietarios", señalan fuentes policiales.
En concreto, uno de sus agentes logró entrar por la ventana cuando estaba el inmueble vacío, y así pudo abrir la puerta, cambiar de nuevo la cerradura y entregar la vivienda a sus propietarios. La persona que ocupó de forma ilegal la vivienda no ha vuelto a aparecer y, por tanto, no ha podido ser identificada por los agentes.
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