La Policía Local de Paiporta alcanza los 52 agentes tras el reciente proceso de ampliación de efectivos

El salón de plenos del Ayuntamiento de Paiporta ha acogido este martes el acto de recepción de los nuevos efectivos que se incorporan a la Policía Local del municipio, dentro del proceso de refuerzo de la plantilla impulsado por el consistorio. Este aumento da continuidad al refuerzo iniciado hace menos de un mes, cuando se sumaron 11 nuevos policías. Con las últimas incorporaciones, Paiporta alcanza ya los 52 policías locales, situando la ratio en 1,73 agentes por cada 1.000 habitantes.

El alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, ha destacado que “reforzar la Policía Local es una prioridad para el Ayuntamiento porque significa contar con más presencia en nuestras calles y con una mayor capacidad para atender las necesidades de nuestros vecinos y vecinas de una manera más próxima y eficiente”. Ciscar ha señalado además que la ampliación permitirá seguir avanzando hacia una Policía Local “más completa, preparada y con los recursos humanos necesarios para prestar un servicio de calidad a una población que sigue creciendo en número de habitantes”.

Un momento del acto de bienevenida. / A. P.

Referente en seguridad

Por su parte, el concejal del Área Administración general e Interior, Miguel Ángel Ortiz, y la concejala de Policía Local, Susana Moreno, y el intendente de la Policía, Manuel Ocaña, han dado la bienvenida a los nuevos agentes. Ortiz ha subrayado que “con estas incorporaciones Paiporta cuenta ya con 52 efectivos y una ratio de 1,73 policías por cada 1.000 habitantes, una dotación que nos permite considerarnos un municipio referente en materia de seguridad”.

Por su parte, Moreno ha puesto en valor el trabajo que realiza diariamente la Policía Local y ha destacado que el incremento de efectivos permitirá reforzar la prevención, la presencia policial en las calles y la capacidad de respuesta ante las necesidades del municipio.

El Ayuntamiento continuará trabajando para completar la plantilla y consolidar el refuerzo de la Policía Local, con el objetivo de seguir mejorando la seguridad y la atención a la ciudadanía. “Más agentes significa más presencia, más prevención y más capacidad de respuesta. Seguimos trabajando para una Paiporta más segura”, ha destacado el alcalde.