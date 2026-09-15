Torrent destaca el trabajo de Diversa Digital por la inclusión laboral de las personas con discapacidad

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha acompañado este lunes a la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, en su visita a Diversa Digital, Centro Especial de Empleo ubicado en Torrent y especializado en transformación digital, marketing, apoyo comercial y atención al cliente. En la visita también ha participado la directora general de Empleo y Formación, Virginia Garrigues.

Durante el recorrido, la vicepresidenta y la alcaldesa han conocido el funcionamiento del centro, los servicios que presta y el trabajo que desarrolla para facilitar oportunidades laborales a personas con discapacidad. Diversa Digital adapta los puestos y la actividad a las capacidades y necesidades de cada trabajador e incorpora medidas de acompañamiento dirigidas a favorecer su autonomía y desarrollo profesional.

Folgado ha destacado que “es especialmente positivo que una empresa de Torrent genere oportunidades laborales para personas con discapacidad en sectores como la transformación digital, el marketing o la atención al cliente, ámbitos con recorrido profesional y cada vez más presentes en el mercado laboral”.

La visita a las instalaciones de Diversa Digital. / A. T.

Plantilla de personas con discapacidad

Diversa Digital es un Centro Especial de Empleo donde, el 95% de su plantilla está formada por personas con discapacidad. El centro ofrece servicios de marketing digital, apoyo comercial y atención al cliente, junto a formación continua, coaching y acompañamiento personalizado para sus trabajadores.

La alcaldesa ha señalado que “detrás de cada puesto de trabajo hay una persona que gana autonomía, experiencia y posibilidades de desarrollar su proyecto profesional. Por eso es necesario que administraciones y empresas facilitemos que el talento encuentre oportunidades reales, también cuando existe una discapacidad”.

Centros Especiales de Empleo

Por su parte, Susana Camarero ha destacado durante la visita el papel que desempeñan los Centros Especiales de Empleo como espacios de empleo remunerado, autonomía y desarrollo profesional, así como la necesidad de que las políticas públicas faciliten tanto el acceso al mercado laboral como el acompañamiento necesario para mantener el empleo y progresar profesionalmente.

Uno de los empleados de Diversa Digital. / A. T.

La vicepresidenta ha recordado que las ayudas impulsadas por Labora permitirán apoyar durante 2026 el empleo de cerca de 12.000 personas con discapacidad en los Centros Especiales de Empleo de la Comunitat Valenciana y ha reiterado que la Generalitat continuará desarrollando políticas activas dirigidas a avanzar hacia un mercado laboral más accesible y con mayores oportunidades.

Amparo Folgado ha agradecido a Camarero que haya elegido Torrent para conocer de primera mano el trabajo de Diversa Digital y ha afirmado que “para Torrent es una satisfacción contar con proyectos empresariales que combinan actividad económica, empleo y oportunidades para personas que todavía encuentran más dificultades para incorporarse al mercado laboral”.

“Queremos una ciudad en la que una discapacidad no determine hasta dónde puede llegar una persona profesionalmente. Centros como Diversa Digital permiten comprobar que, con adaptación, formación y acompañamiento, hay capacidad y talento para desempeñar trabajos cualificados y desarrollar una trayectoria laboral”, ha concluido la alcaldesa.