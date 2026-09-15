Torrent reúne a 150 científicos internacionales para analizar la salud del planeta desde el espacio

Cerca de 150 científicos de la NASA y otras instituciones se citan en Torrent para analizar la salud del planeta desde el espacio. La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha recibido este martes al catedrático José Antonio Sobrino Rodríguez, fundador y presidente del Simposio Internacional sobre Avances Recientes en Teledetección Cuantitativa (RAQRS), quien le ha trasladado de primera mano el programa definitivo y las principales cifras de la octava edición del congreso, que se celebrará del 21 al 25 de septiembre en el Auditori de Torrent.

El RAQRS’VIII reunirá en la ciudad a más de 150 científicos procedentes de 16 países, que presentarán 132 trabajos científicos: 54 comunicaciones orales y 78 pósteres. El 35 % de los participantes procede de España y el 65 % del extranjero, con representación de Francia, China, Estados Unidos, Bélgica, Italia, Países Bajos, Alemania, Reino Unido, Dinamarca, India, Chile, Túnez, Luxemburgo, Suiza y Brasil, entre otros países.

Organizado por la Unidad de Cambio Global del Image Processing Laboratory de la Universitat de València, el simposio cuenta con la participación y colaboración de organismos científicos y espaciales de referencia internacional, entre ellos la Agencia Espacial Europea (ESA), la Agencia Espacial Española, el Goddard Space Flight Center y el Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA, y el Centro Nacional de Estudios Espaciales Francés (CNES), además de universidades y centros de investigación de distintos países.

Torrent acoge esta cita científica desde su primera edición en 2002. Después llegaron los congresos de 2006, 2010, 2014, 2017, 2022 y 2024, hasta alcanzar en 2026 su octava edición y 24 años de vinculación entre Torrent y la comunidad científica internacional especializada en observación de la Tierra.

Folgado ha destacado tras la reunión que “acoger por octava vez este encuentro vuelve a poner a Torrent, nunca mejor dicho, en el mapa internacional de la ciencia. Llevamos 24 años siendo punto de encuentro de investigadores de todo el mundo que vienen a nuestra ciudad para trabajar, compartir conocimiento y estudiar cuestiones que afectan directamente al presente y al futuro de nuestro planeta”.

Evaluar el estado de salud del planeta

Durante cinco jornadas, los participantes analizarán los avances más recientes en observación de la Tierra y las futuras misiones espaciales. “Vamos a dedicar cinco días a evaluar el estado de salud de nuestro planeta desde los satélites y a presentar los avances más recientes y las futuras misiones de observación de la Tierra. Disponer de esta información es fundamental para comprender cómo funciona nuestro planeta, cómo está cambiando el clima y qué papel juega el ser humano en esos cambios”, ha explicado Sobrino.

El programa aborda cuestiones de interés científico y social como el cambio climático, la gestión del agua y la sequía, la agricultura y la seguridad alimentaria, los incendios forestales, el seguimiento de los ecosistemas, las islas de calor urbanas y la mejora de las observaciones mediante inteligencia artificial. También se presentarán nuevos satélites térmicos de alta resolución, capaces de obtener mapas de temperatura de hasta 50 metros de resolución, y avances en la observación de la vegetación, los recursos hídricos, el estrés hídrico o las cosechas.

Sobrino ha señalado que “hoy podemos analizar prácticamente cualquier cambio que se produzca en la superficie terrestre gracias a los satélites. Podemos observar la atmósfera, los océanos, las capas de hielo, los gases de efecto invernadero o los cambios en la cobertura terrestre y disponer de series históricas que nos permiten conocer su evolución”.

La alcaldesa ha incidido precisamente en la utilidad de esa información. “Hoy tenemos unos ojos desde el espacio capaces de observar prácticamente cualquier cambio que se produce en la Tierra. Si somos capaces de verlo, medirlo y analizarlo, tenemos también la responsabilidad de escuchar a quienes saben, a los científicos, y utilizar ese conocimiento para buscar soluciones y tomar mejores decisiones”, ha señalado.

Folgado ha añadido que “ya no podemos decir que no lo sabíamos o que no lo veíamos. Tenemos datos, imágenes y conocimiento científico. El siguiente paso es saber aprovecharlos para afrontar mejor problemas, como los incendios, la gestión del agua, los fenómenos extremos o los efectos del cambio climático”.

La observación por satélite permite actualmente analizar cambios en la superficie terrestre, cartografiar gases de efecto invernadero y contaminación atmosférica, estudiar océanos, glaciares y las capas de hielo del Ártico y la Antártida o conocer tendencias a partir de series históricas de imágenes que se remontan varias décadas.

José Antonio Sobrino, Premio Nacional de Investigación 2026

Al frente del Comité Científico y como fundador y presidente de la serie RAQRS se encuentra José Antonio Sobrino Rodríguez, catedrático de Física de la Tierra de la Universitat de València y una de las principales referencias españolas e internacionales en teledetección.

Sobrino dirige el Image Processing Laboratory (IPL) y la Unidad de Cambio Global (UCG) de la Universitat de València. Su investigación se centra, entre otros campos, en la teledetección térmica, la temperatura de la superficie terrestre y del mar, la evapotranspiración, las islas de calor urbanas, los incendios forestales y la calibración y validación de sensores de satélite. Es investigador principal de la misión SIRIUS de la Agencia Espacial Europea y participa en otras misiones internacionales como Copernicus LSTM y TRISHNA.

Ha sido investigador principal de más de 80 proyectos, ha dirigido 24 tesis doctorales y cuenta con más de 350 publicaciones científicas. Su trayectoria ha recibido este verano uno de los principales reconocimientos de la ciencia española, el Premio Nacional de Investigación Alejandro Malaspina 2026, concedido por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en el área de Ciencias y Tecnologías de los Recursos Naturales. Se suma al Premio Rey Jaime I de Protección del Medio Ambiente 2019, al Premio de Investigación de la Sociedad Geográfica Española y al Premio Carta de Poblament de Torrent 2010.

Folgado ha vuelto a felicitar personalmente a Sobrino durante el encuentro y ha señalado que “para Torrent es un orgullo que quien puso en marcha este congreso en 2002 siga eligiendo su ciudad 24 años después para reunir aquí a algunos de los científicos más destacados del mundo. Y este año tenemos además la satisfacción de recibirle después de que su trayectoria haya sido reconocida con el Premio Nacional de Investigación”.

“Torrent vuelve a ser durante estos días un punto de encuentro mundial para el conocimiento. Mirar nuestro planeta desde el espacio tiene sentido si todo ese conocimiento nos ayuda después a cuidarlo mejor, a anticiparnos a los problemas y a tomar mejores decisiones aquí, en la Tierra”, ha concluido la alcaldesa.