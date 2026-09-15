Tres asociaciones exigen a la Confederación Hidrográfica del Júcar actualizar el riesgo de inundación en Godella y l'Horta Nord

Tras la dana del 29 de octubre de 2024 que afectó a gran parte de l'Horta Sud y que puso sobre la mesa las consecuencias de la presión urbanística sobre le territorio, tres asociaciones ciudadanas han solicitado a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que actualice la evaluación del riesgo de inundación en Godella y l’Horta Nord y que tenga en cuenta la nueva realidad territorial antes de informar sobre futuros desarrollos urbanísticos.

Los presidentes de las tres entidades, Diego Escrivá Sánchez, de Godella en Lluita, Alfredo Marín Camacho, de Salvem la Torre del Pirata y Rodrigo Santamarta Gómez, de Natura Godella, han trasladado a la Confederación una batería de peticiones dirigidas a obtener un posicionamiento técnico y por escrito sobre la situación de los cauces, las zonas inundables, el estado del acuífero y los efectos que pueden tener sobre ellos los nuevos desarrollos urbanísticos previstos.

Las asociaciones han considerado especialmente relevante que la revisión de la planificación de riesgos que se está llevando a cabo después de la dana incorpore una cartografía actualizada y más exhaustiva, capaz de reflejar las condiciones actuales del territorio y los cambios experimentados durante las últimas décadas.

En este sentido, han recordado que la cartografía de zonas inundables corresponde a la CHJ a través del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables y del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI), mientras que la Generalitat dispone del Patricova como instrumento autonómico de ordenación territorial frente al riesgo de inundación.

Godella y l’Horta Nord en la revisión del PGRI

Uno de los principales objetivos trasladados a la Confederación ha sido que Godella y l’Horta Nord sean tenidos expresamente en cuenta en la revisión del PGRI correspondiente al tercer ciclo 2028-2033, así como que se actualice la cartografía de zonas inundables teniendo en consideración las consecuencias y evidencias derivadas de la dana.

Los colectivos han solicitado a la CHJ que determine si Godella o su entorno están incluidos como área de riesgo potencial significativo en la revisión del PGRI y, en caso contrario, que indique el procedimiento para solicitar formalmente su inclusión. También han pedido conocer si la cartografía de zonas inundables del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables en l’Horta Nord ha sido revisada después del 29 de octubre de 2024.

Esta revisión cobra especial importancia para las asociaciones ante la existencia de nuevos PAIs y desarrollos previstos en la planificación urbanística de Godella que pueden afectar a ámbitos identificados por el Patricova con distintos niveles de peligrosidad por inundación. Las entidades han defendido que cualquier nueva planificación urbanística debe partir de una evaluación actualizada del riesgo y no únicamente de cartografías elaboradas con anterioridad a los últimos episodios extremos y a la transformación experimentada por el área metropolitana de València.

Informes de la UPV sobre urbanización, acuíferos e inundaciones

Durante la reunión mantenida, las asociaciones han presentado informes elaborados por especialistas de la Universitat Politècnica de València (UPV) sobre la evolución territorial registrada desde 1990 y los efectos derivados de los cambios de uso del suelo y de la expansión urbanística en el área metropolitana de València. Estos trabajos analizan la relación entre la progresiva impermeabilización y sellado del suelo, la pérdida de superficies con capacidad de infiltración, la recarga de los acuíferos y el comportamiento del territorio ante episodios de precipitaciones intensas.

En este contexto, las asociaciones han pedido a la CHJ información sobre el estado cuantitativo y químico de la masa de agua subterránea Plana de València Nord, su evolución y el posible efecto de la pérdida de superficie de recarga. “No podemos planificar el territorio del futuro con una fotografía del riesgo que no incorpore todo lo aprendido tras la DANA. La seguridad de las personas y la protección del territorio deben situarse por encima de cualquier expectativa urbanística”, han señalado los representantes de las asociaciones. Canyada de Trilles, Campolivar y los barrancos de Godella.

Las tres entidades han solicitado también a la Confederación el informe previsto en el artículo 25.4 de la Ley de Aguas sobre el desarrollo de la Canyada de Trilles/Torreta del Pirata, así como un pronunciamiento técnico sobre la balsa de infiltración de Campolivar y su capacidad dentro del sistema de drenaje previsto.

Asimismo, han reclamado que la CHJ delimite por escrito qué tramos de los barrancos de Godella considera urbanos y cuáles no urbanos, con el objetivo de clarificar las competencias de mantenimiento y evitar que la falta de delimitación provoque que las diferentes administraciones se atribuyan mutuamente la responsabilidad.

Las asociaciones han solicitado igualmente información sobre las actuaciones previstas por la Confederación en la cuenca del Carraixet y sus barrancos tributarios, además de plantear la creación de una mesa técnica de ámbito metropolitano para l’Horta Nord que permita coordinar administraciones y abordar de manera conjunta la prevención del riesgo.

Protección del acuífero y urbanizaciones sin saneamiento

Otro de los asuntos prioritarios abordados durante el encuentro ha sido la situación de las urbanizaciones que carecen de conexión a colector y recurren a fosas o pozos. Las asociaciones han pedido conocer qué autorizaciones de vertido existen en estas zonas residenciales, así como el procedimiento para denunciar posibles vertidos no autorizados al subsuelo. La documentación preparada para la reunión identifica esta cuestión como una de las principales vías de actuación de la CHJ para proteger el dominio público hidráulico.

También han solicitado información sobre el estado y tendencia de las aguas subterráneas para disponer de una evaluación objetiva de la evolución del acuífero y de las posibles consecuencias derivadas de la reducción de las superficies naturales de infiltración.

Respuestas técnicas y por escrito

Las tres asociaciones han trasladado a la CHJ la necesidad de pasar de las declaraciones generales a compromisos técnicos verificables y respuestas administrativas por escrito. Por ello, las cuestiones planteadas han sido formuladas con el objetivo de obtener un posicionamiento escrito de la Confederación sobre los principales asuntos abordados y establecer un interlocutor técnico y un calendario de trabajo que permita realizar su seguimiento.

“Después de la dana, la revisión de la cartografía de riesgos debe convertirse en una oportunidad para adaptar la planificación territorial a la realidad actual. Nuestro objetivo no es paralizar el desarrollo, sino garantizar que cualquier actuación futura se realice con el máximo conocimiento técnico, transparencia y seguridad para los vecinos”, han concluido los representantes de las tres asociaciones.