El calvario de los ayuntamientos para poder limpiar el barranco del Carraixet: el ejemplo de Alboraia

El cauce del barranco está lleno de maleza, y enseres, peligroso tanto con las altas temperaturas por posibles incendios, como con las lluvias torrenciales por posibles inundaciones. "Que entre el ayuntamiento y lo limpie", es lo que piensan los vecinos que viven en torno al barranco del Carraixet, precisamente un día después de que un pequeño incendio en el cauce del Carraixet afectase a una zona del término municipal de Alboraia al límite con Almàssera. Parece fácil, pero no lo es.

El problema está en el conflicto de competencias. La gestión de los barrancos que pasan por l'Horta corresponden a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Sin embargo, ante la reivindicación de los ayuntamientos sobre la necesidad de limpiar los barrancos como previsión de posibles danas, la CHJ ya dejó que su actuación se limita a acabar con la caña invasora y con gran arbolado dentro del cauce claro que la limpieza en los tramos urbanos y sobre todo la limpieza para prevenir incendios y riadas corresponde a la conselleria de medio ambiente y a los ayuntamientos.

Sin embargo, los consistorios, para poder actuar en los barrancos se necesita el permiso de la CHJ y de la conselleria, un exceso de burocracia que eterniza un procedimiento que aparentemente se antoja simple. Un ejemplo claro lo representa el Ayuntamiento de Alboraia. Esta corporación, viendo la situación del barranco del Carraixet que atraviesa su término para desembocar en la playa dels Peixets- donde precisamente se produjeron inundaciones en marzo de 2022 llegándose a evacuar a 15 personas- pidió a la CHJ permiso para limpiar el cauce el pasado mes de octubre de 2025, hace 11 meses. Ese permiso llegó en marzo de 2026, pero con la advertencia por parte de la CHJ de que no había conseguido el ok de la conselleria de Medio Ambiente, también necesario para poder entrar a limpiar en el barranco.

A. B. M.

Un permiso que sigue sin llegar y que el consistorio ha vuelto a reclamar por su cuenta hace unas semanas."Llevamos años trabajando y ofreciendo diferentes soluciones, se han conseguido actuaciones puntuales en otros municipios y en el final de la desembocadura. Finalmente hemos conseguido el permiso de la CHJ, pero la Conselleria de Medio Ambiente no les dio ninguna respuesta, ni tenemos su informe favorable para poder actuar, sabiendo cuándo y cómo, para que no paralicen la limpieza como pasó en 2023", recuerda el alcalde de Alboraia, Miguel Chavarria. Una paralización que se produjo por una denuncia vecinal y que finalmente no se retomó.

Ahora, el pequeño incendio de este lunes y la alerta naranja de este miércoles por fuertes lluvias y granizo, vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de na limpieza, que es imposible que se produzca este mes, ya que después de recibir el permiso de la conselleria de Medio Ambiente, el consistorio debería licitar el servicio de limpieza, un trámite que puede alargar el proceso otro mes.

La realidad es que una limpieza que se pidió en octubre de 2025 sigue sin poder realizarse un año después, pese a que la competencia, al menos en los tramos urbanos, es de los consistorios según la CHJ.

Cruce de acusaciones

Mientras tanto, las administraciones se acusan unas a otras de falta de actuación. Si el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, acusó tras anunciar las obras en el barranco de Picassent en Beniparrell para prevenir una nueva inundación del polígono, a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) de "desidia" y "dejadez" ante la falta de actuación sobre los cauces para prevenir incendios y posibles inundaciones, la comisionada para la dana, Zulima Pérez, acusó a la Generalitat Valenciana de «deslealtad absoluta" al atribuir al organismo de cuenca la responsabilidad del control de vegetación invasora en los ríos, ya que según ella, "no todo lo que es cauce es competencia de la Confederación Hidrográfica", tal y como advirtió en Mislata junto al ministro Arcadi España.

Incendio de vegetación en el barranco del Carraixet. / H.Gimeno

Los consistorios, mientras, aseguran estar desesperados porque son ellos los que sufren este conflicto de competencias y exceso de burocracia. Precisamente el PP de Foios ha organizado un frente común con representantes populares de los pueblos del Carraixet, Bonrepòs i Mirambell, Alfara del Patriarca, Alboraia, Moncada y Vinalesa, así como con los alcaldes de Gátova, Almàssera y Tavernes Blanques, para exigir a la CHJ la limpieza.