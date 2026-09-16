Podemos y Compromís alertan de que el nuevo desarrollo urbanístico de Paterna amenaza Les Moles

El nuevo desarrollo urbanístico que se llevará a cabo en Paterna, en el barrio de La Pinada, que contempla la construcción de 1.500 viviendas, ha levantado las críticas de las formaciones progresistas, Compromís y Podemos, pues aseguran que este PAI se va a desarrollar en parte del paraje natural de les Moles. "El municipio necesita vivienda y debe seguir creciendo de manera planificada, pero no a costa de los últimos grandes espacios naturales de Paterna. Les Moles no es un solar vacío. Es uno de los principales espacios naturales que conserva nuestro municipio, con una importante superficie de pinares, matorral mediterráneo, antiguos cultivos, barrancos y una notable diversidad vegetal. Diferentes estudios científicos han puesto de manifiesto el interés de su patrimonio natural y la presencia de especies vegetales de especial valor, aseguran desde Podemos, quien considera que "cualquier actuación urbanística que pueda afectar a este territorio debe someterse previamente a un estudio ambiental exhaustivo, que determine qué hábitats, especies y masas forestales podrían verse afectados".

Más contundente se muestra Compromís, que se opone frontalmente al proyecto urbanístico. Para el concejal de Compromís, Carles Martí, resulta especialmente contradictorio que el proyecto se presente como un modelo de barrio sostenible o ecológico mientras plantea ocupar una parte importante de uno de los principales espacios naturales del municipio. “No se puede presentar como un barrio ecológico un proyecto que implica eliminar más de 200.000 metros cuadrados de espacios verdes y forestales. No es sostenible sustituir zonas naturales por hormigón”.

Sector pla del Retor donde se ubicará el PAI de la Pinada. / L-EMV

Según la formación, la modificación planteada incrementaría la superficie urbanizable de la zona desde los actuales 99.700 metros cuadrados hasta cerca de 322.000, un aumento de 223.200 metros cuadrados y alrededor de un 70%.

Más viviendas junto a un barrio con problemas de movilidad

Otro de los problemas que según Podemos está generando preocupación es la movilidad." El entorno de Lloma Llarga ya soporta importantes problemas de tráfico y conectividad, especialmente en las horas punta. Añadir un nuevo núcleo residencial sin haber resuelto previamente las carencias de movilidad supondría aumentar la presión sobre unas infraestructuras que ya presentan dificultades", señala.

Desde Podemos Paterna consideran imprescindible que cualquier nuevo desarrollo vaya acompañado, desde el principio, "de un plan integral de movilidad sostenible, que contemple transporte público, itinerarios peatonales y ciclistas, conexiones entre barrios y capacidad suficiente de las vías de acceso. No queremos repetir el modelo de construir viviendas y solucionar los problemas de movilidad años después".

Recreación virtual del futuro barrio de La Pinada. / Zubi Cities

Compromís también ha alertado del impacto sobre la movilidad y el medio ambiente que podría generar el nuevo desarrollo urbanístico, especialmente en una zona como Lloma Llarga, que ya sufre problemas de tráfico. “Paterna necesita vivienda, pero no a cualquier precio. Necesita una planificación que proteja Les Moles, garantice servicios y zonas verdes y resuelva los problemas de movilidad antes de continuar urbanizando”.

Alegaciones

Compromís ya está preparando las alegaciones a la modificación urbanística y ha iniciado la coordinación con su grupo en Les Corts Valencianes para intentar frenar el proyecto. “Les Moles son intocables para Compromís. Nos opondremos a cualquier actuación que pretenda hormigonar este espacio natural y utilizaremos todas las vías políticas e institucionales a nuestro alcance para defenderlo”.