Los parques metropolitanos del Poyo y el Túria serán más grandes: La Generalitat suma más kilómetros tras el acuerdo con los ayuntamientos

Los parques inundables metropolitanos que proyecta la Generalitat en el barranco del Poyo y el cauce del Túria, destinados a minimizar los efectos de fenómenos metereológicos extremos, alcanzarán una longitud de 40 kilómetros lineales, "cinco más de los estimados inicialmente", como ha informado el comisionado pata la Recuperación, Raúl Mérida, después de "los cálculos realizados tras el proceso de concertación sobre los terrenos celebrado con los ayuntamientos".

"La infraestructura actuará como barrera antiriadas, contribuirá a la laminación de agua y, al mismo tiempo, posibilitará espacios verdes abiertos a la ciudadanía”, explica y avanza que en las próximas semanas "se publicarán las bases del concurso internacional con jurado que está organizando la Generalitat para elegir la propuesta que definirá el diseño de estos parques inundables".

Raúl Mérida ha realizado estas declaraciones durante la visita que ha realizado al tanque de tormentas del Canal Isabel II en Arroyofresno, junto a representantes de la entidad, donde ha destacado "la importancia de estas infraestructuras de prevención para mitigar los efectos que puedan tener nuevas danas”.

El comisonado para la Recuperación, Raúl Mérida, durante la visita al tanque de tormentas del Canal Isabel II en Arroyofresno. / GVA

“Desde la Generalitat hemos apostado por un modelo lineal de parques inundables, frente a lo más común que es una estructura en forma de mancha. Nuestro diseño lineal supone ventajas porque, por una parte, reproduce el recorrido que realizó el agua en las inundaciones de 2024 reforzando así el efecto de barrera antiriadas y, por otra, porque este vial verde permitirá vertebrar la movilidad a lo largo de los municipios situados del área metropolitana de València”, ha explicado Raúl Mérida.

Respecto al concurso de ideas, Mérida matiza que “nuestro objetivo es atraer a las mejores empresas, despachos de arquitectura, de ingeniería y de paisajismo nacionales e internacionales para garantizar la máxima calidad del proyecto”. Un jurado compuesto por 12 miembros elegirá a cinco finalistas, de los cuales saldrá el ganador. La propuesta definitiva del proyecto podrá incorporar aportaciones de los cinco finalistas con el objetivo de mejorar el diseño ganador.

Detalles del proyecto

Durante su visita, el comisionado para la Recuperación ha desvelado nuevos detalles de los parques inundables metropolitanos. Así, la infraestructura contará con dos ramales, de los que el principal, de 27 kilómetros de longitud, discurrirá desde el límite oeste del área metropolitana de València por la ribera del Poyo hasta llegar a Torrent y Picanya.

A partir de Paiporta, proseguirá por una zona devastada por la dana de 2024 hasta conectar en Alfafar con el extremo norte del parque natural de La Albufera. Este brazo contará con un pequeño anexo que transcurrirá por Massanassa, Catarroja y el entorno del barranco de l’Horteta en Torrent.

El segundo ramal dará continuidad al Jardín del Turia de la ciudad de València y se prolongará a lo largo de 13 kilómetros hasta conectar con la Pinada de la Vallesa. “Este tramo incluirá la regeneración medioambiental del gigantesco vertedero que hace medo siglo sepultó el cauce entre el parque de Cabecera y Quart de Poblet y facilitará la conexión con el parque natural del Túria”, ha explicado Mérida.

Los parques inundables que proyecta la Generalitat abarcarán una superficie total de 1.485 hectáreas y contemplan la creación de más de 72 kilómetros de recorridos verdes y fluviales. La iniciativa, orientada a reforzar la resiliencia del territorio frente al riesgo de inundaciones, constituye un complemento a las obras de encauzamiento que tiene que realizar el Gobierno central.