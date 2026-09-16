El PP prepara el asalto a l’Horta Sud: siete alcaldes repiten y seis municipios siguen sin candidato cerrado

El Partido Popular de l’Horta Sud afronta las elecciones municipales de 2027 convencido de que tiene una gran oportunidad para ampliar su poder en una comarca con importantes feudos socialistas. Los populares creen que pocas veces han coincidido tantos elementos capaces de mover el tablero. El principal será la evaluación en las urnas de la reconstrucción tras la dana, la respuesta de las administraciones y la gestión realizada en cada municipio. A ello suman un contexto nacional que consideran favorable, marcado por el desgaste del Gobierno, la situación política en Ceuta y los casos de presunta corrupción que afectan al entorno político y personal de Pedro Sánchez. Un posible adelanto de las generales podría condicionar aún más el escenario.

Con este contexto, aunque no sin enfrentamientos y dudas internas, el PP de l’Horta Sud avanza en la elección de sus cabezas de cartel a velocidades desiguales. Hay siete alcaldías donde la continuidad está despejada, otro grupo de municipios donde los actuales portavoces tienen todas las papeletas para repetir y, al menos, seis localidades donde el partido todavía debe encontrar candidato, resolver una sucesión o decidir entre distintas opciones.

Siete alcaldías sin discusión

Donde no hay dudas es en los siete municipios en los que el PP ya gobierna. El liderazgo de sus alcaldes y alcaldesas es incuestionable y el partido no plantea obstáculos a su continuidad. Repetirán José Miguel Ferris en Albal; Alberto Primo en Alcàsser; Paqui Bartual en Xirivella; Paco Comes en Massanassa; Amparo Folgado en Torrent; Juan Ramón Adsuara en Alfafar y Nico Pérez en Llocnou de la Corona.

También hay un importante grupo de municipios en la oposición donde el partido apuesta por la continuidad. En Picassent repetirá Inma González, actual portavoz y diputada provincial, mientras que en Silla continuará Cristina Antón, portavoz municipal y asesora en la Diputación.

También seguirá el actual referente popular en Quart de Poblet, Raul Esteban, mientras que en Manises repetirá Susana Herraiz y en Mislata lo hará Fernando Gandia. En Picanya continuará Reme Pellicer como cabeza de cartel y en Sedaví será Raül Hellín, actual portavoz municipal, quien afronte tercera oportunidad para intentar alcanzar la alcaldía. En Benetússer, la opción que aparece en estos momentos es la del concejal Rubén Leonís Morató.

Varios representantes del PP de l'Horta Sud en Xirivella durante las fiestas. / L-EMV

Lío en Paiporta

Especialmente abierta está la situación en Paiporta, uno de los municipios sobre los que inevitablemente se concentrarán muchas miradas en las próximas elecciones por haber sido uno de los más golpeados por la dana. La actual portavoz, Chelo Lisarde, quiere repetir y encabezar de nuevo la candidatura popular, pero dentro del partido gana peso el nombre de Isabel Peyró, actualmente con responsabilidades en el Consell vinculadas al seguimiento y la comunicación de la reconstrucción tras la dana.

Tampoco está nada claro el escenario en Alaquàs. El actual referente popular, el pilotari Vicent Cervera, no continuará y el grupo municipal, formado por seis concejales, está dividido entre dos posibles candidaturas. Una parte apuesta por Pilar Arcas y la otra por Blanca García. La división obliga a la dirección del partido a decidir quién encabezará la lista en 2027 y pone también sobre la mesa la posibilidad de buscar un tercer candidato de consenso que aúne ambas partes.

Aldaia, Beniparrell y Catarroja buscan cara nueva

En Aldaia tampoco continuará Jesús Molins y el problema para los populares es, de momento, encontrar sustituto. El partido busca un perfil que asuma la candidatura, pero a estas alturas todavía no ha conseguido cerrar un nombre para encabezar la lista.

También habrá cambio en Beniparrell. Vicente Hernandis, uno de los nombres con peso en la estructura comarcal del partido, ha decidido retirarse y el PP deberá buscar un nuevo cabeza de cartel, aunque todo parece indicar que el perfil será una mujer.

La misma situación se plantea en Catarroja, donde Rafa Sanchis no repetirá como candidato. Los populares buscan ya un relevo en uno de los municipios especialmente marcados por la dana y donde la gestión de la reconstrucción tendrá inevitablemente un peso importante en la campaña de 2027.

Paterna, una de las plazas más difíciles

Cabe recordar que Paterna forma parte también de la estructura orgánica del PP de l’Horta Sud y es precisamente una de las ciudades donde los populares encuentran mayores dificultades para cerrar una candidatura.

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El partido busca un perfil dispuesto a enfrentarse electoralmente al alcalde socialista Juan Antonio Sagredo. El grupo municipal llega además muy debilitado a este tramo de la legislatura y la labor de Sara Palma ha resultado prácticamente invisible. El PP necesita, por tanto, empezar prácticamente de nuevo.