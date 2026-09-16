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Previsión alerta naranja: Aldaia instala las compuertas para evitar el desbordamiento del barranco de la Saleta

El ayuntamiento activa el dispositivo que ensayó en julio mientras Luján reclama una respuesta coordinada supramunicipal ante episodios de lluvias intensas

Aldaia coloca las compuertas antiinundaciones ante la alerta naranja de hoy

Aldaia coloca las compuertas antiinundaciones ante la alerta naranja de hoy

J.M. López

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Isabel Olmos

Isabel Olmos

Aldaia

El Ayuntamiento de Aldaia ha iniciado esta mañana la instalación de sus nuevas compuertas metálicas antirriadas ante la previsión de fuertes lluvias para esta noche, con motivo de la alerta naranja. Operarios municipales se han desplazado hasta el cauce de la Saleta para montar esta estructura, cuyo objetivo es evitar el desbordamiento del barranco.

Las compuertas forman parte de las medidas de protección incorporadas por el ayuntamiento tras la dana y fueron probadas el pasado mes de julio, antes de la temporada de lluvias. El simulacro permitió comprobar tanto el funcionamiento de las nuevas barreras como el dispositivo humano y material necesario para proceder a su montaje cuando las previsiones meteorológicas aconsejaran activar esta medida.

El sistema supone un refuerzo de las medidas de protección frente a las avenidas de la Saleta mientras sigue pendiente la solución estructural al problema del barranco. El proyecto para acondicionar su tramo principal y conducir las aguas hacia el nuevo cauce del Turia continúa su tramitación, mientras el municipio mantiene estas actuaciones preventivas para reducir el riesgo ante episodios de lluvias intensas.

Según ha explicado el alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, la medida responde a la previsión de fuertes precipitaciones a partir de las nueve de la noche. Luján ha insistido en la necesidad de anticiparse y actuar con rapidez ante este tipo de episodios desde el ámbito municipal, al tiempo que ha denunciado la falta de coordinación registrada ayer en torno a la suspensión de las clases.

El alcalde ha señalado que ayer se celebró una reunión entre los municipios implicados, el 112 y personal de Emergencias para tratar de adoptar un criterio común sobre la suspensión de la actividad lectiva.

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«No tiene sentido que un alumno que vive en un pueblo y tiene que desplazarse a otro se le anulen las clases en el suyo y en el otro no, y motive eso un caos, una inseguridad, que es justo lo contrario de lo que buscamos», explica Luján a Levante-EMV.

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