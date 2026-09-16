Una sentencia obliga a Moncada a reconocer la Carrera Profesional de sus trabajadores

Una sentencia del tribunal contencioso-administrativo obliga al Ayuntamiento de Moncada a reconocer la carrera profesional de sus trabajadores. La denuncia fue interpuesta por el Sindicato SPPLB ante el silencio administrativo.

El fallo dice que el consistorio tiene que iniciar, a la mayor brevedad, los trámites legales oportunos y, en todo caso, en el plazo máximo de seis meses. Además, el órgano competente tiene que aprobar las normas reglamentarias por las que se establezca un sistema de grados de desarrollo profesional, regulándose los requisitos y la forma de acceso a cada uno, así como las retribuciones asignadas a los mismos, con abono a los empleados de las cantidades.

En este sentido, advierte a la administración local que “no cabe alegar que no es posible aprobar la retribución correspondiente, habida cuenta que estamos ante una carrera profesional que, si bien se tiene que regular mediante reglamento y con grados y criterios generales para todos los empleados, posteriormente la retribución es individualizada según la progresión de cada uno de ellos”.

Así, explica que el concepto no está sujeto a las limitaciones de las leyes presupuestarias, dado el carácter general en cuanto a fijar los criterios, pero individualizado respecto a la asignación inicial según aquellos y su progresión, sin que pueda estar por ello afectado por las normas presupuestarias. “Si fuera de ese modo, se estaría realmente ante una carrera profesional limitada, sin que se desarrollara y con ello se permitiera realmente percibir por los empleados las retribuciones que les corresponde cuando las tienen reconocidas”.

Satisfacción y disposición

Desde el SPPLB Moncada, han expresado su satisfacción por la sentencia. “Sabemos que aún queda trabajo por realizar, pero pensamos que si tanto el equipo de gobierno como la parte sindical continuamos con el espíritu que saco adelante la Relación de puestos de Trabajo (RPT) que había estado tantos años estancada, seremos capaces llegar a buen puerto con la Carrera Profesional”, apuntan.

Consultadas fuentes municipales sobre la sentencia, afirman que el ayuntamiento la acatará y cumplirá. Además, matizan que actualmente, los servicios de Secretaría e Intervención "están trabajando en un estudio económico para analizar el impacto y la aplicación de la resolución".

Al mismo tiempo, señalan que el consistorio mantiene su compromiso con la Carrera Profesional de la Policía Local, reconociendo la tarea que desarrollan cada día y el papel fundamental que tienen en la seguridad del municipio. "Continuaremos trabajando por el reconocimiento y la profesionalización de nuestros agentes", concluyen.