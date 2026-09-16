Torrent cierra parques y suspende actividades municipales ante el riesgo de tormentas intensas este miércoles

Ante los avisos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat por el episodio de lluvias y tormentas previsto para este miércoles 16 de septiembre, el Cecopal reunido en Torrent, presidido por la alcaldesa, Amparo Folgado, ha tomado una serie de medidas preventivas y activa los distintos servicios municipales ante la alerta naranja.

AEMET mantiene aviso naranja entre las 16:00 y las 23:59 horas, con previsión de precipitaciones que pueden alcanzar 40 mm en una hora. Las tormentas podrían ir acompañadas de granizo de hasta 2 centímetros, especialmente en zonas del interior y prelitoral. El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha establecido igualmente la alerta naranja.

A la reunión han asistido miembros del equipo de gobierno, los responsables de Policía Local, Policía Nacional, Protección Civil, Cruz Roja y Aigües de l'Horta, técnicos municipales y responsables de los servicios municipales, con el objetivo de analizar las previsiones, coordinar los medios disponibles y acordar las medidas preventivas necesarias ante la evolución meteorológica.

Durante el Cecopal se ha tenido en cuenta especialmente que el episodio está previsto a partir de media tarde y que, junto a las lluvias intensas, existe riesgo de granizo, circunstancia que puede dificultar la movilidad y aumentar el riesgo en los desplazamientos. La reunión ha servido también para aplicar los criterios previstos en el Plan Municipal frente al riesgo de inundaciones y las recomendaciones trasladadas por la Generalitat a los municipios ante este tipo de episodios.

La alcaldesa ha señalado que “cada episodio meteorológico requiere valorar sus propias características. En este caso, la previsión de lluvias intensas y, especialmente, de granizo aconseja anticiparnos, reducir desplazamientos durante las horas de mayor riesgo y tener todos los servicios preparados para responder ante cualquier incidencia”.

Medidas preventivas desde las 15:00 horas

El Cecopal ha acordado adoptar, con carácter preventivo, distintas medidas antes del inicio del periodo de mayor riesgo meteorológico. Así, se cierran desde las 15:00 horas parques, jardines y áreas recreativas, así como de las instalaciones y espacios deportivos municipales al aire libre. También se suspenden las actividades municipales previstas en espacios exteriores, entre ellas las programadas esta tarde dentro de la Semana Europea de la Movilidad, y a partir de las 15:00 horas, la actividad lectiva de tarde en aquellos centros educativos de Torrent que dispongan de ella.

De igual modo, se suspenden los trabajos que se estén desarrollando en barrancos, cauces o zonas susceptibles de verse afectadas por corrientes de agua, especialmente los contratados por el Ayuntamiento, con retirada preventiva de trabajadores y maquinaria, y los trabajos que se estén desarrollando en barrancos, cauces o zonas susceptibles de recibir corrientes de agua, especialmente los contratistas del por el Ayuntamiento, así como de aquellos trabajos al aire libre que puedan suponer riesgo de inundación.

Las actividades que se desarrollen en instalaciones deportivas cubiertas podrán mantenerse, sin perjuicio de cualquier modificación posterior que pueda adoptarse en función de la evolución de los avisos meteorológicos.

Vigilancia de barrancos, pasos inundables y puntos sensibles

La Policía Local y Protección Civil reforzarán la vigilancia en los puntos más vulnerables del término municipal y los servicios de emergencia podrán proceder al cierre de pasos inundables cuando resulte necesario. Policía Nacional colaborará en el seguimiento y control de los barrancos.

Se mantendrá una vigilancia constante de los pasos inundables que atraviesan barrancos ante la previsión de posibles crecidas, entre ellos los situados en Peons Caminers/Xarco Secs, Xarco Secs/Arquets, Xarco Secs/Piràmide, Arquets/Horteta, Camí de Rosafina, Camí del Corriol -en los cruces con La Piràmide- y Camí els Gils.

La vigilancia se centrará especialmente en los pasos subterráneos de Parc Central, los pasos que atraviesan barrancos, las zonas afectadas por la DANA y otros puntos en los que históricamente puede acumularse agua, como la avenida Joan Carles I, calle Múnich y las áreas de Santa Rosa de Lima, La Purísima, Velázquez, La Coruña y Verge de l'Olivar.

Protección Civil ha comenzado ya durante la mañana el dispositivo preventivo, con efectivos desplazados a los diseminados para comprobar la señalización y dejar preparados los elementos necesarios ante eventuales cierres. En caso de comenzar las precipitaciones, se establecerá también un punto de control en la zona del barranco de l'Horteta, aumentando los efectivos.

Cruz Roja mantiene los equipos preparados, entre ellos un vehículo de emergencias y transporte adaptado para atender, si fuera necesario, a personas con movilidad reducida.

Por su parte, Aigües de l'Horta ha informado de los trabajos de limpieza de imbornales que viene realizando desde el mes de agosto y ha activado su protocolo ante lluvias intensas, en coordinación con Policía Local y la brigada municipal, para supervisar pasos inferiores, grandes rejillas y otros puntos sensibles de la red.

También permanecerán prevenidos la Brigada de Obras, los servicios de limpieza y los distintos servicios municipales, preparados para actuar ante cualquier incidencia.

Llamamiento a la prudencia y a seguir únicamente canales oficiales

El Ayuntamiento pide a la ciudadanía que extreme la precaución durante toda la tarde y la noche, evite desplazamientos innecesarios y permanezca pendiente de la información de AEMET, 112CV y los canales oficiales del Ayuntamiento de Torrent.

Se recuerda especialmente que no deben cruzarse barrancos, vados, pasos inundables o zonas cerradas y señalizadas, aunque aparentemente no presenten peligro. También se recomienda retirar los vehículos de zonas susceptibles de inundarse, evitar aproximarse a barrancos, puentes y taludes y consultar la situación meteorológica y de las carreteras antes de cualquier desplazamiento.

En viviendas, se aconseja asegurar puertas y ventanas, retirar elementos de terrazas y balcones que puedan desprenderse, proteger sótanos y plantas bajas y mantener especial atención sobre las personas dependientes. Estas recomendaciones forman parte de las indicaciones difundidas por el Ayuntamiento ante episodios de lluvias y tormentas.

El Ayuntamiento mantendrá durante las próximas horas el seguimiento permanente de la evolución meteorológica y adaptará las medidas adoptadas si se producen cambios en los avisos de AEMET o del Centro de Coordinación de Emergencias. Ante cualquier emergencia, se recuerda que debe llamarse al 112.