Viviendas de alquiler asequible desde 395 euros: Estos son los municipios de l'Horta con oferta

En plena crisis por los elevados precios de las viviendas, la comarca de l'Horta solo cuenta con 15 pisos de alquiler asequible publicados en el portal Casa 47, la entidad estatal de vivienda de España. Los pisos se concentran en solo tres municipios: La Pobla de Farnals, que es el que más oferta tiene con siete de ellas, seguido por Albuixech, con seis y Manises con solo dos. El área metropolitana de València se ha posicionado como una opción más factible para los que buscan residir cerca de la capital, escapando de la escalada continuada de precios.

En el primer municipio, la vivienda más barata de 53 metros cuadrados se ofrece por 395 euros mensuales, mucho más asequible que cualquier alquiler a precio de mercado. Otra de mayor superficie, de 86 metros cuadrados, el coste se eleva hasta los 641 euros, aunque sigue siendo barata si se compara con los precios actuales. El alquiler más caro se sitúa en los 760 euros por un piso de poco más de 100 metros cuadrados que es el más caro de la comarca.

En el caso de Albuixech, con seis pisos, el precio es más barato. Uno de 73 metros cuadrados cuesta 587 euros al mes y otra de 63 cuesta poco más de 500 euros. En Manises, son solo dos las viviendas que se han publicado en el portal. Una de 85 metros cuadrados por 610 euros al mes y otro de 100 por 718 euros mensuales de alquiler.

Zona tensionada

Precisamente, La Pobla de Farnals es uno de los municipios de la comarca que ha solicitado ser declarado zona de mercado residencial tensionado por el desequilibrio existente entre la oferta y la demanda y por su característica especial de las diferencias entre el núcleo urbano y la zona de la playa. De acuerdo con la información municipal, los alquileres en el casco urbano suelen moverse entre los 700 y 900 euros al mes, mientras que en la franja litoral pueden alcanzar entre 900 y 1.500 euros mensuales en función de la ubicación, las vistas o la temporalidad.

Manises también figura en informes técnicos autonómicos dentro de las Áreas de Necesidad de Vivienda (ANHA) y en índices de alquiler tensionado debido al encarecimiento de sus rentas. Por su parte, Albuixech no cuenta con la presión demográfica extrema de la primera corona, pero experimenta un encarecimiento generalizado por su cercanía a la capital

Requisitos y asignación

Para poder acceder a estas viviendas publicadas en el portal Casa 47 las unidades de convivencia no pueden poseer una en propiedad y deben tener unos ingresos netos conjuntos entre 16.800 y 63.000 euros (es decir, entre 2 y 7,5 veces el IPREM). Las rentas mensuales se establecen con base en el tope fijado por la Comunidad Autónoma y nunca superará el 30 % de la renta media del municipio.

Las inscripciones se realizan a través de www.portal.casa47.es hasta el 21 septiembre. Las personas interesadas tienen a su disposición una ficha individual de cada vivienda con fotografías y ubicación, el precio mensual de alquiler y la renta anual de la unidad de convivencia (amigos, familia, pareja…) que puede acceder a la misma, así como un formulario de solicitud que se podrá cumplimentar online.

El contrato podrá durar hasta 75 años, contando con un alquiler inicial de 14 años, con prórrogas automáticas de 7 años siempre y cuando se mantengan la mayor parte de las condiciones.

Las viviendas serán asignadas por sorteo ante notario, garantizando la máxima transparencia e igualdad entre todas las personas solicitantes que cumplan los requisitos.

Una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos, se asignará la vivienda de forma provisional y las personas beneficiarias podrán visitarla. Si la vivienda se adapta a las necesidades de la unidad de convivencia, se firmará el contrato de alquiler, procediendo a la entrega de llaves.

La solicitud la puede realizar cualquier persona con nacionalidad española o residencia legal en España y sin límite de edad.